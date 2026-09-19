La mano dura de De la Espriella con 120 presos para hacerle la guerra a la extorsión en Buenaventura

La captura de alias Menor antecedió el traslado de peligrosos delincuentes del occidente, enviados a cárceles de máxima seguridad en distintas regiones del país

El Inpec trasladó este sábado a 120 personas privadas de la libertad desde Buenaventura hacia diferentes establecimientos de máxima seguridad. La medida había sido ordenada cuatro días antes por el presidente Abelardo de la Espriella, quien busca impedir que internos señalados de pertenecer a estructuras criminales continúen coordinando delitos desde prisión.

El movimiento comenzó a concretarse este 19 de septiembre, después de la instrucción impartida por el mandatario durante su visita a Buenaventura el pasado martes. Los 120 internos fueron sacados de establecimientos penitenciarios del distrito y enviados a distintos centros carcelarios del país, según confirmó el propio presidente y posteriormente el Inpec.

La orden está relacionada con el control que, de acuerdo con el Gobierno, algunos internos conservarían sobre organizaciones criminales pese a encontrarse privados de la libertad. El objetivo señalado es reducir sus posibilidades de comunicación y evitar que desde las cárceles continúen impartiendo instrucciones para actividades delictivas.

Sobre De la Espriella en Las2orillas: La ley aprobada en el gobierno Santos que De la Espriella usó para abrir la puerta de las universidades a la Policía

En Colombia se acabó la contemplación y la alcahuetería con la delincuencia.



Di la orden contundente de trasladar de manera inmediata a 120 reclusos desde Buenaventura hacia diferentes establecimientos de máxima seguridad del país.



Para fortalecer el control y cerrarle todos… pic.twitter.com/eBJ6ltPH0d — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 19, 2026

El operativo llegó después de la captura de alias Menor

La decisión se produjo en medio de una serie de acciones contra las estructuras que disputan el control territorial en Buenaventura. El 15 de septiembre, la Policía capturó en la comuna 10 a Jonathan Orobio, alias Menor, señalado como cabecilla zonal de Los Chiquillos. La captura ocurrió durante la Operación Poseidón.

Según la información entregada por las autoridades, alias Menor tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 12 años, siete anotaciones judiciales y una orden de captura vigente por homicidio agravado. Su captura fue anunciada por De la Espriella durante su visita a la ciudad.

Ese mismo día, el presidente ordenó al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, preparar el traslado de los 120 internos. Cuatro días después, las imágenes difundidas por el mandatario mostraron el procedimiento de movilización de los reclusos hacia otros establecimientos.

Alias 'Menor' era uno de los delincuentes que tenía azotados a los habitantes de Buenaventura.

Una medida que se suma a los traslados de Itagüí y Barranquilla

El operativo de Buenaventura hace parte de una serie de traslados ordenados durante las primeras semanas del Gobierno. En agosto, 117 internos de la cárcel de Itagüí fueron enviados a diferentes centros penitenciarios del país, incluidos establecimientos de máxima seguridad. De ese grupo, 103 provenían de la cárcel antioqueña.

También se han realizado movimientos de internos desde Barranquilla. El Gobierno informó sobre traslados relacionados con internos señalados de continuar coordinando extorsiones, amenazas y homicidios desde los centros de reclusión.

Con los 120 presos trasladados desde Buenaventura, la estrategia penitenciaria del Ejecutivo suma así nuevos movimientos de internos considerados de alto perfil hacia cárceles con mayores restricciones de seguridad y comunicación.

También puede leer: ¿Por qué fracasan los intentos de paz con las bandas criminales de Buenaventura?

Anuncios.

Anuncios..