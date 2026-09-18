El gobierno De la Espriella le está haciendo todas las concesiones a Trump sin pedir nada a cambio

Con bombos el Presidente ha cantado su cercanía con EE.UU., pero aún no se ha visto ningún resultado y continuamos descertificados. Conversación con Sandra Borda

La politóloga Sandra Borda, catedrática de la Universidad de los Andes quien incursioné en la política como candidata al senado por el Nuevo Liberalismo y fue consejera para Asuntos internacionales en la alcaldía de Bogotá analiza las nuevas relaciones de Colombia con Estados Unidos en la era del Tigre.

Aunque se habla de los Acuerdo de Barranquilla no se sabe a ciencia cierta cuales fueron los resultados del encuentro privado del Presidente con el Secretario de estado Marco Rubio, que pareció tratarse más de una reunión de viejos amigos que en un encuentro de gobernantes.

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Colombia fue nuevamente descertificado por los pésimos resultados en la erradicación de cultivos ilícitos y el aumento de producción de cocaína, heredados del gobierno Petro y los aranceles siguen a las exportaciones de ciertos productos siguen vigentes.

La nueva relación con Estados Unidos en la era de De la Espriella, es el reverso exacto de la que construyó Gustavo Petro que es el objetivo principal del nuevo gobierno. De ahí la embajada en Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, la incondicionalidad que Colombia exhibe frente a Washington como si fuera un carnet de buena conducta. Pero esto no es suficiente, y el problema es que el gobierno De la Espriella está haciendo concesiones antes de pedir nada, y eso, en cualquier negociación, es empezar por donde no se debe.

Además de los anuncios y la narrativa del gobierno que realza la cercanía entre los ¿Qué está pasando realmente con las relaciones de Estados Unidos?

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