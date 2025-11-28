El pereirano que aspira a ser el candidato del Partido Conservador habló de la necesidad de la unidad igual que otros precandidatos en la cumbre de constructores

“Unidad” fue la palabra más pronunciada por los aspirantes presidenciales que presentaron sus propuestas ante los líderes de la infraestructura reunidos en Cartagena durante su congreso anual. “Unidad”, según la mayoría de ellos, para evitar que durante las elecciones de 2026 el presidente Gustavo Petro logre consolidar su proyecto continuista, posibilidad que no es remota según las últimas encuestas.

Sin embargo, no dejó de causar sorpresa la manera como el excontralor Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba hizo su oferta para alcanzar ese objetivo porque apeló a un ejemplo que causa urticaria. Recordó que cuando dirigía el organismo de control fiscal sancionó a Sergio Fajardo -también precandidato- por la crisis que estuvo a punto de causar un siniestro en Hidroituango en 2018.

Las relaciones personales entre los dos quedaron rotas desde entonces. Fajardo, exgobernador de Antioquia y exintegrante de la junta directiva de la hidroeléctrica, ha dicho en público que la sanción le fue aplicada por Córdoba con el exclusivo propósito de “joderlo” políticamente.

Córdoba ha dicho que los hechos se presentaron mucho tiempo antes de que Fajardo se lanzara al ruedo de los candidatos presidenciales y cuan aún no había manera de saber que lo haría.

Con todo, Córdoba dijo que este jueves 27 de noviembre ante un atiborrado auditorio del Congreso organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura que está dispuesto a olvidarlo todo y ofreció un ramo de olivo -como símbolo de paz- a Fajardo y no descartó que puedan trabajar juntos en “un nuevo proyecto de país”.

En principio no hubo respuesta o réplica de Fajardo porque les tocó hablar en turnos distintos, con 24 horas de diferencia.

Las sanciones impuestas la Contraloría en 2021, por un monto superior a 4 billones de pesos, fueron asumidas por las aseguradoras en un acuerdo histórico. Pero Fajardo nunca se resignó a ser considerado, como lo presentó el fallo, como responsable con “culpa grave” y acudió ante organismos internacionales para reivindicar su buen nombre.

Fajardo acudió incluso a la OLACEFS, la a Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a la que pertenecen 22 Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de otros tantos países, para denunciar que el entonces contralor colombiano lo estaba sometiendo a una “persecución política”.

Exgobernador y después aspirante presidencial Sergio Fajardo había llevado sus acusaciones sobre la supuesta persecución política en su contra.

A Pipe Córdoba le tocó explicar entonces que cuando Fajardo fue gobernador de Antioquia estaba al tanto del riesgo que implicaba un desvío del cauce del río Cauca, que efectivamente terminaría desbordando la represa, y que no habría hecho nada para evitarlo pese a que recibía los reportes periódicos de sus delejados ante la junta.

Como quiera que haya sido, el caso parecía en el olvido, aunque el distanciamiento personal ha sido vigente. Ahora los dos, Fajardo y Córdoba, decidirán si se suman en respaldo a un proyecto político de centro.

El giro de Córdoba al ofrecerle a su contradictor el olivo de la paz supone un cambio radical en su postura porque, a comienzos de noviembre, se había referido a Fajardo cono al “único candidato con un proceso penal vigente”.

Se refería entonces a un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia por el caso CorpBanca, relacionado con un crédito en dólares contratado por Fajardo como gobernador de Antioquia, al parecer sin la cobertura cambiaria necesaria, lo que habría desembocado en un detrimento patrimonial de más de $320.000 millones. “Mientras tenga investigaciones vigentes, no puede representar los valores de un país que trama por transparencia y decencia”, remató entonces Córdoba.

En la época en que estaba viva la controversia alrededor del caso Hidroituango Fajardo dijo que no tenía problemas de carácter personal con Córdoba, sino que su voz se levantaba contra un fallo sesgado e injusto. Esta vez su estrategia parece ser la de ignorarlo.

