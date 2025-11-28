Qué hay detrás del árbol navideño más alto del país que ilumina a Barranquilla

El árbol de 66 metros donado por Tecnoglass abrió el circuito navideño de Barranquilla, con medio millón de luces y un show que atraerá miles de visitantes

Más de cinco mil personas llenaron la rotonda del polígono industrial de la avenida circunvalar al norte de la ciudad, donde se encuentra Tecnoglass, la empresa donante de árbol navideño más alto del país y uno de los más grandes del mundo.

El inmenso cono con 66 metros de altura tiene cerca de medio millón de luces led y 70 mil procesadores que le dan vida, movimiento y color y que lo convierte en una pantalla interactiva que reproducirá imágenes de los asistentes a la Ventana al Mundo en esta temporada de fin de año.

El COO de Tecnoglass Christian Daes dijo, al participar en el encendido, que las cara de los asistentes, en especial los niños, es la “mejor recompensa a este esfuerzo de la marca, la mayoría de los participantes en el evento son pequeños que tienen en esta estructura un motivo para soñar” sostuvo Daes rodeado de muchas de las personas que asistieron al evento .

El árbol de la Ventana es el punto de partida del circuito navideño de Barranquilla que se conecta con los seis kilómetros de iluminación del malecón del río convirtiendo a este sector de la ciudad en uno de los sitios más navideños del país .

El encendido se amenizó con un espectáculo musical que realizaron los niños del hogar de paso Monseñor Víctor Tamayo, otro de los aportes sociales de la empresa especializada en productos arquitectónicos de alta gama que exporta más de un billón de dólares anualmente al exigente mercado norteamericano .

El árbol estará encendido hasta el próximo 6 de enero de 2026 y se espera que a este lugar lleguen medio millón de visitantes que por esta época tienen al caribe como su destino predilecto .

