La maldición que persigue a JBalvin y a su hermana

En el documental The Boy From Medellín estrenado en Amazon Prime el año pasado quedó plasmado no solo cómo JBalvin alcanzó el reconocimiento mundial sino también el azote que vivió por la ansiedad y la depresión durante los primeros años de su carrera. A esto, se ha sumado el testimonio de su hermana quien confesó hace pocos días que fue víctima del Bullying y que sufrió también de depresión.

Por su parte, JBalvin se tuvo que ir desde muy joven a trabajar a Miami para ganar algo de dinero y fue allí donde la presión económica lo llevó a tomar pastillas para dormir, las cuales como consecuencia lo llevaron a vivir una depresión con la que estuvo pensando, incluso, en suicidarse.

Sin embargo, la ansiedad ha sido otro de los factores que ha permeado la vida del músico. Y es que fue a finales de 2019 antes de salir a cantar en uno de los que serían su concierto más importante de su vida que este malestar le hizo una mala jugada al cantante, quien tuvo que ser calmado por su asesor espiritual, persona que lo acompaña a todas partes.

Pero el músico no ha sido el único afectado en su familia y muestra de ello es la confesión que ha hecho su hermana: “Yo prefería no mostrarme por miedo, pena al qué dirán y porque prefería no mostrar algo que yo no era o que me dieran importancia solo por ser hermana de alguien. Quería ser totalmente yo. En un mundo muchas veces difícil de llevar por tantas presiones en todos los ámbitos, he pasado por depresiones y por una vida decaídas y levantadas, con problemas, igual que todos”. Afirmó Carolina, quien también indicó que recibe ayuda psicológica para sentirse mejor.

