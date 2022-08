El peor golpe que recibió Natalia Paris: ver a su esposo descuartizado

.Publicidad.

Cuando Natalia París se enamoró de Julio César Correa Valdés en un gimnasio en 1994, a la paisa ni se le cruzó por la cabeza que él trabajaba para el narcotráfico. Tenía 20 años y ya era la modelo más cotizada del país. Ni se imaginó que Julio había sido uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar. Luego de la muerte del patrón se dedicó a hacer negocios por su cuenta y logró una fortuna nada despreciable. Tenía dinero suficiente para pedirle a Natalia que dejara el modelaje. Cuando ella se enteró de la verdad ya era demasiado tarde. Estaba tan enamorada que abandonó el país donde era una diva para irse a vivir con Julio a Miami, donde las agencias la rechazaban por sus 1,55 de estatura.

Sin embargo, nada de esto era impedimento para que la modelo fuera feliz. La cumbre de su alegría fue el 14 de diciembre de 2000, cuando nació Mariana Correa París, su única hija hasta el momento. La vida de Natalia París por aquel año se remitía a la de cualquier ama de casa. Hacía mercado, iba al gimnasio, cuidaba a su hija y andaba por la calle sin gota de maquillaje. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Julio tuvo la idea de regresar a Colombia y la decisión sería mortal.

Ocho meses después de haber vuelto fue asesinado por orden directa de Carlos Castaño. Mientras estuvo en Estados Unidos llegó a acuerdos con las autoridades de ese país para entregar a paramilitares y someterse a la justicia. Julio fue retenido en Guarne, de ahí fue llevado por helicóptero a Córdoba, donde Carlos Castaño le hizo firmar escrituras para quitarle propiedades antes de regresarlo a Medellín en el mismo helicóptero y matarlo. Su cuerpo fue cremado en uno de los hornos donde los paramilitares incineraban entre 10 y 20 víctimas por semana en aquella época.

Natalia estaba por vivir la peor época de su vida. Perdió contactos, no le salía trabajo, la prensa armó un escándalo cuando se conoció la noticia, su naciente empresa fue bloqueada por estar en la lista Clinton y su visa a Estados Unidos fue cancelada. En el año 2004, por recomendación de su madre que es abogada, dio una entrevista a Semana. Lo hizo pensando que lo mejor era no evadir más a la prensa y el resultado de aquella entrevista ha sido una de las piezas más amarillistas del periodismo colombiano. Entre otras, le preguntaron si era prepago, si hacía visitas conyugales en cárceles de Colombia, y si volvería a enamorarse de un narcotraficante.

La historia de lo que vivió Natalia con Julio Fierro es digna de una serie de televisión. En efecto, así sucedió con el Cartel de los Sapos, donde el episodio de Natalia París inspiró una de las líneas dramáticas de la serie. La actriz Nataly Umaña fue la encargada de dar vida a la modelo en el año 2009, cuando Caracol transmitió el Cartel de los Sapos. A la modelo no le gustó lo que vio en pantalla “No veo una novela donde se tergiverse la verdad y muestre una versión tan distorsionada de mi vida. Que me llamen a mí para representarme a mí misma, para eso me estoy preparando en el campo de la actuación" dijo entonces.