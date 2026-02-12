- Estos son los 5 mejores carros usados para casi estrenar este 2026 y con muy buenos precios

Entre créditos caros y precios altos, el carro usado vuelve a ser protagonista en 2026. Estas son algunas opciones recomendadas

Comprar un carro nuevo se ha convertido, para muchos, en una decisión difícil de sostener. Los precios de los vehículos cero kilómetros siguen al alza y, en paralelo, los créditos se han vuelto más exigentes y costosos. En no pocos casos, el comprador termina pagando mucho más de lo que realmente vale el automóvil. En ese escenario, el mercado de carros usados vuelve a tomar fuerza y se consolida como una alternativa lógica para quienes quieren estrenar sin asumir una deuda asfixiante.

El mercado de segunda mano en Colombia es amplio, dinámico y ofrece opciones para distintos presupuestos. Modelos probados, con buen respaldo mecánico y costos de mantenimiento razonables siguen circulando y cambiando de dueño. La pregunta que se hacen muchos compradores de cara a 2026 es clara: ¿cuáles son las mejores opciones para estrenar carro usado sin equivocarse en la elección?

Cinco carros usados que se mantienen vigentes

Entre las recomendaciones recientes se destacan algunas opciones señaladas por elperito.com, una compañía dedicada al peritaje profesional de vehículos usados. Según sus análisis, uno de los modelos más atractivos sigue siendo el Renault Logan con motor 1.6. Versiones entre 2010 y 2012 pueden encontrarse en un rango aproximado de 20 a 30 millones de pesos, lo que lo convierte en una alternativa económica, funcional y fácil de mantener.

Renault Logan 2012.

Otro de los carros que aparece en la lista es el Hyundai i25, un sedán compacto que en su momento fue muy popular en el país. Su tamaño, maniobrabilidad y la facilidad para conseguir repuestos lo mantienen vigente en el mercado. Su precio suele ser más elevado frente a otras opciones y puede rondar los 50 millones de pesos, dependiendo del modelo y del estado general del vehículo.

También figura el Mazda 3, uno de los modelos más reconocidos de la marca japonesa. Destaca por su diseño, su comportamiento mecánico y la posibilidad de encontrarlo con caja manual o automática. Una versión alrededor de 2015 puede conseguirse cerca de los 50 millones de pesos, aunque existen alternativas un poco más económicas según kilometraje y conservación.

Mazda 3 2015.

Renault repite en la lista con el Stepway, conocido en su momento como el “hermano menor” de la Duster. Su carrocería elevada, el espacio interior y su desempeño lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan algo más versátil. Los precios suelen arrancar cerca de los 50 millones de pesos.

Finalmente aparece el Chevrolet Beat, modelo 2019 en adelante, con motor 1.2 litros. Es el más pequeño del grupo, pero también uno de los más accesibles, con precios desde los 40 millones de pesos.

Son cinco opciones que se perfilan como buenas alternativas para 2026. No son las únicas, pero sí muestran que estrenar carro usado sigue siendo una decisión sensata en un mercado cada vez más exigente.

