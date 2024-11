La mala experiencia de Julián Román durante la grabación de una novela; se vengó de su compañera de set

.Publicidad.

Julián Román es seguramente uno de los actores más impresionantes y habilidosos del país. Por varios años, el bogotano ha conseguido descrestar con su talento, dándole vida a múltiples personajes. Un actor al que no le queda grande ningún personaje, del cual se tiene la certeza que nació para ser actor. Aunque, como suele pasar en este mundo, Julián ha tenido que pasar por algunos momentos incómodos. De hecho, durante una entrevista, el actor habló de uno de los peores besos que ha tenido que grabar. Pero, esto no es todo, pues también habló de cómo se "vengó" de este hecho.

Así fue el peor beso de Julián Román y el desquite que tuvo

Han sido muchas las producciones en las que Julián Román ha brillado como actor. Entre este largo listado, se encuentran múltiples protagónicos, en los que ha conseguido destacar. Ya son más de 20 años en los que el bogotano ha conseguido mantenerse vigente en este mundo tan complejo y retador. Claro que en medio de tantos trabajos que ha logrado, ha tenido que vivir experiencias que no son tan gratas para un actor. Hace muy poco, el hombre habló del que ha sido el peor beso que ha tenido que afrontar en una novela. No fue una experiencia nada grata para él, aunque aprovechó para desquitarse.

Julián Román en 'Tres Caines'.

Aunque el actor no específico en que novela ocurrió, si contó bastante acerca del momento. Por lo comentado por él, la compañera con la que compartían escena de beso fumaba. Esto no era algo cómodo para él por lo que decidió pedirle el favor de que se lavara los dientes antes de la escena. Algo entendible, pues él no toleraba el olor que genera este producto. Sin embargo, para su mala fortuna, su compañero no lo tomó de la mejor manera e incluso decidió ignorar lo dicho por Julián Román. Claro que él no se quedó de brazos cruzados y decidió desquitarse de ella.

Debido a la omisión de ella, el bogotano se comió una cebolla antes de grabar un besos juntos. Por supuesto que el olor de este alimento incómodo a su compañera. De esta forma, le dio una gran lección y le dio a entender el nivel de molestia que sentía él cuando ella fumaba antes de sus escenas. Una anécdota que hoy es bastante divertida, a pesar de lo incómodo que fue al inicio.

