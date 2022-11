.Publicidad.

Recientemente, se viralizaron unos videos en los que se veía a la expareja del reguetonero Nicky Jam practicando lo que sería brujería para atraer de nuevo al puerto riqueño. El tema llamó tanto la atención que también sedujo al creador de contenido La Liendra.

En sus redes sociales le comentó a sus seguidores que él también quería introducirse en ese mundo pero por una razón totalmente distinta al amor.

En sus historias solicitó la ayuda de las personas para conseguir el contacto de la bruja que habría ayudado a la modelo Aleska Génesis, puesto que tenía un trabajo especial para ella que tenía que ver con fútbol.

El mundial de Qatar 2022, está próximo a iniciar, este irá desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. En el pasado La Liendra, en varias ocasiones, había mencionado su fanatismo por el jugador de Portugal Cristiano Ronaldo y parece que ahora, pretende llevarlo a un nivel más extremo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liendra (@la_liendraa)

“¿Uno de ustedes de pronto no conoce o tiene el número de esta pelada que le hizo brujería a Nicky Jam? Yo necesito el número de esa bruja, yo necesito que Cristiano gane el Mundial como sea. Yo vi a esa vieja fumando tabaco, uy, no, eso parecía una chimenea. Así que, si tienen el numerito de la pelada, para que me pase el número de la chamana esa, a ver si Cristiano gana el Mundial”

La Liendra también dijo que podría solicitarle ayuda para que Messi, quien es rival de su jugador favorito, tuviese algún tipo de malestar y su rendimiento se viera afectado. “A ver si me hace una promoción y también le podemos tirar un hechizo a Messi, a ver si también le puede doler la cintura”

Sin embargo, tras decir estas palabras se echó para atrás y aclaró que todo se trataba de una broma recalcando que Cristiano Ronaldo ganaría el Mundial sin la necesidad de irse tan lejos y acudir a estas prácticas “Mentiras. Cristiano gana el Mundial pero con Dios, no con cochinadas”, comentó el influenciador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de En la movida🔍👀 (@enlamovidacol)