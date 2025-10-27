La librería de Antioquia en la que le dan un último aliento a los libros entre exquisitas tazas de café

En La Ceja, una librería artesanal une el amor por los libros y el café. Las hermanas Valencia Tobón mantienen vivo el espíritu del saber y la amistad

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

octubre 27, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En La Ceja, Antioquia, una pequeña librería artesanal mantiene vivo el espíritu de los antiguos templos del saber. En medio del aroma del café orgánico y la calidez de un hogar, las hermanas Yesica y Viviana Valencia Tobón, continúan el legado de la lectura como encuentro humano.

Desde los antiguos talleres de copistas en Alejandría hasta los actuales rincones donde aún se respira papel y tinta, las librerías han sido refugios del espíritu humano.

Allí, entre letras y silencios, filósofos como Aristóteles, poetas como Pablo Neruda y pensadores como Borges encontraron no solo conocimiento, sino consuelo. Las librerías fueron y siguen siendo templos de pensamiento, donde la palabra deja de ser tinta y se convierte en vida.

A lo largo de la historia, hombres y mujeres ilustres sintieron fascinación por estos espacios: Cervantes soñó entre anaqueles, Saramago decía que una librería era un corazón latiendo, y Umberto Eco confesaba que su biblioteca personal era “una conversación con el tiempo”.

Y aunque las pantallas modernas y las bibliotecas virtuales traten de opacar su presencia, nunca podrán reemplazar la química humana, el contacto con el papel ni la calidez de una charla espontánea sobre un libro acompañado de un café natural y sincero. Porque la lectura verdadera no se descarga: se comparte.

Ese espíritu ancestral sigue vivo en el corazón de La Ceja, Antioquia, donde una mujer convirtió su casa en un santuario de letras, sueños, aroma a café y aroma de mujer.

Yesica Valencia Tobón, politóloga egresada de la Universidad de Antioquia, administra hoy la Librería Capítulo Uno, un espacio que nació en 2021 como continuación de un proyecto con alma: La Casa del Libro. Cuando el antiguo propietario decidió cerrar su librería, las hermanas Yesica y Viviana Valencia Tobón, tomaron la antorcha y transformaron la despedida en un nuevo comienzo. Desde entonces, el espíritu de los libros habita entre sus manos y su familia.

En una pequeña sala artesanal, cálida y armoniosa, Yesica atiende a padres de familia, docentes y estudiantes con la misma pasión con la que ordena los estantes. Cada rincón está tejido con símbolos de esperanza: atrapasueños, hadas madrinas, plantas que respiran vida, y una colección de libros nuevos y de segunda que van desde la superación personal hasta el misterio de un Memento Mori.

El visitante no solo encuentra lectura, sino experiencia. Mientras hojea un libro, puede degustar una taza del café “HONEY”, orgánico y puro, cultivado por su hermana Viviana Valencia Tobón en la finca familiar “Villa Susana”, en la vereda La Miel. Allí, el grano es cuidado sin químicos, con el mismo amor con el que se cuida una palabra que quiere florecer.

Así, entre aroma a café, risas y tertulias, Librería Capítulo Uno, se ha convertido en un punto de encuentro para la cultura en municipios como La Ceja, Abejorral y La Unión, donde Yesica es reconocida por su carisma, cercanía y compromiso con la educación.

En este rincón los libros sí se venden, con precios que van desde los 24 mil pesos en adelante, según su contenido, edición y valor textual. Pero más allá del precio, cada libro representa un puente hacia el conocimiento, un abrazo a la memoria y una conversación con la vida, al igual que el café producido y empacado, disponible tanto por libras y por kilos, también se vende, porque cada rincón de este lugar con calor de hogar, de las hermanas Valencia Tobón invita a sumergirse en el conocimiento y a saborear la esencia del café Honey, que nace de la tierra, uniendo cultura y saber en una misma experiencia intelectual y familiar. Y cada taza de café es un recordatorio de que, cuando se sirve desde el alma, también alimenta el espíritu.

Porque en esta casa convertida en librería, los sueños no se apagan: se leen, se huelen, se saborean… y se siguen escribiendo. “La última suplencia del ser humano está en servir al Creador y a todo lo creado, incluso desde una página y una taza de café.”

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.