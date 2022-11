La ley del desmonte

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Esto es Poder. Petro acaba de pasar con bastante rapidez una paz general que le permite hacer la paz total. ¿Será cierto que se trata de un marco de impunidad para conceder amnistías totales? ¿Para qué necesitaba con tanta urgencia una ley para hacer la paz? No la necesitaba, la ley no aporta mucho, ni la necesita. Marcos para negociar hay suficientes de rango constitucional y no se necesitaba una ley especial para definir la paz como una política de Estado y la seguridad humana como un deber de protección.

Se acaba de procurar el presidente Petro una camisa de fuerza que va a tener que devolverle al modisto cuando la realidad de la guerra lo golpee. Valdría más que se lanzara a hacer lo que prometió que es hacer esos diálogos, crear metodologías concretas, unos candelarios y empezar a trabajar. La ley no concede amnistías totales, no concede impunidad, ofrece más o menos garantías para movilizarse. En este punto más efectivo reparar lo que el último gobierno destruyó o desmontó y despojó.

La ley sí contiene novedades que serán revolucionarias: la paz con la naturaleza, el valor vinculante de los procesos parciales, le apuesta a la paz regional. Y revive el servicio social y las entregas voluntarias de armas. Pero lo que si se necesita y con urgencia es un marco legal para abordar el verdadero problema, que es el narcotráfico.

