- La justicia sobre el cuerpo y el destino: José Alejandro Hofmann presenta Un juez contra toda adversidad

El juez presentará Un juez contra toda adversidad en el Gimnasio Moderno, el colegio donde encontró en la comunicación una de sus primeras herramientas

Hay historias que comienzan con un pronóstico y terminan demostrando que la vida puede tomar caminos completamente distintos. La de José Alejandro Hofmann es una de ellas. Nació con un diagnóstico severo que anticipaba una existencia marcada por la parálisis y, con los años, terminó llegando a uno de los escenarios de mayor responsabilidad dentro de la justicia colombiana: el estrado de un juez de la República.

Ahora, parte de esa historia llegará a las páginas de Un juez contra toda adversidad, el libro autobiográfico que Hofmann presentará el próximo 13 de agosto, a las 7:00 p. m., durante el conversatorio “Inspiración para la Adversidad”, que tendrá lugar en el Teatrino Don Os del Gimnasio Moderno, en Bogotá. En el siguiente enlace podrán registrarse para asistir a este conversatorio.

El lugar tiene un significado especial para el juez. Allí pasó parte de sus primeros años de infancia y fue también en ese colegio donde encontró, a través de un profesor, una de las primeras puertas hacia el mundo de la comunicación y la palabra.

Un regreso al lugar donde comenzó todo

La historia de Hofmann con el Gimnasio Moderno se remonta a sus años de infancia, una etapa en la que tuvo que enfrentar dificultades para adaptarse a la vida escolar. En medio de ese proceso, un profesor encontró una manera distinta de acercarlo al colegio: la emisora escolar.

Aquel espacio terminó siendo mucho más que una actividad extracurricular. Le permitió descubrir el poder de la palabra, la comunicación y el pensamiento crítico, elementos que con el tiempo también formarían parte de su camino profesional.

Después vendrían otros retos, entre ellos periodos de educación en casa y el ingreso a la universidad para estudiar Derecho. Con los años, ese recorrido lo llevaría hasta la Rama Judicial, donde actualmente se desempeña como Juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Pero antes de llegar a ese despacho hubo una historia personal marcada por obstáculos físicos y circunstancias que pusieron a prueba su capacidad de adaptación. Algunos de esos episodios son precisamente los que recoge Un juez contra toda adversidad, publicado por Intermedio Editores.

El libro, escrito desde la experiencia personal, aborda los desafíos que Hofmann ha enfrentado a lo largo de su vida y la manera en que esos acontecimientos terminaron influyendo en su forma de entender el dolor, la pérdida, la empatía y la dignidad.

También aparece una reflexión sobre el ejercicio del Derecho y la función pública. Desde su posición como juez, Hofmann convive diariamente con decisiones que pueden cambiar la vida de otras personas, una responsabilidad que contrasta con las batallas personales que debió afrontar mucho antes de llegar a los estrados.

Una conversación más allá del libro

El encuentro del 13 de agosto no será únicamente una presentación editorial. Hofmann estará acompañado por la escritora Luz Mireya Martínez, con quien conversará sobre los elementos que dieron forma a la obra y sobre algunas de las experiencias que aparecen en sus páginas.

Pero antes de llegar a ese despacho hubo una historia personal marcada por obstáculos físicos y circunstancias que pusieron a prueba su capacidad de adaptación. Algunos de esos episodios son precisamente los que recoge Un juez contra toda adversidad, publicado por Intermedio Editores.

El libro, escrito desde la experiencia personal, aborda los desafíos que Hofmann ha enfrentado a lo largo de su vida y la manera en que esos acontecimientos terminaron influyendo en su forma de entender el dolor, la pérdida, la empatía y la dignidad.

También aparece una reflexión sobre el ejercicio del Derecho y la función pública. Desde su posición como juez, Hofmann convive diariamente con decisiones que pueden cambiar la vida de otras personas, una responsabilidad que contrasta con las batallas personales que debió afrontar mucho antes de llegar a los estrados.

Una conversación más allá del libro

El encuentro del 13 de agosto no será únicamente una presentación editorial. Hofmann estará acompañado por la escritora Luz Mireya Martínez, con quien conversará sobre los elementos que dieron forma a la obra y sobre algunas de las experiencias que aparecen en sus páginas.

El evento cuenta con el apoyo del Fondo Capacidades en Acción y la Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno, y tendrá como escenario precisamente el colegio que ocupa un lugar particular dentro de la historia del juez.

Por eso, su regreso tiene algo de círculo que se cierra. Años atrás, en esas mismas aulas, una emisora escolar le permitió encontrar en la palabra una herramienta para acercarse al mundo. Ahora vuelve a ese mismo lugar convertido en juez y autor, para hablar de una historia que no busca presentar la adversidad como una fórmula sencilla de superar, sino como una experiencia que puede transformar la manera en que una persona entiende su propia vida y la de los demás.

El próximo 13 de agosto, Hofmann volverá entonces al Gimnasio Moderno no solamente para presentar un libro. También lo hará para encontrarse nuevamente con uno de los lugares donde comenzó a construir, muchos años atrás, el camino que terminaría llevándolo hasta los estrados judiciales.

El evento cuenta con el apoyo del Fondo Capacidades en Acción y la Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno, y tendrá como escenario precisamente el colegio que ocupa un lugar particular dentro de la historia del juez.

Por eso, su regreso tiene algo de círculo que se cierra. Años atrás, en esas mismas aulas, una emisora escolar le permitió encontrar en la palabra una herramienta para acercarse al mundo. Ahora vuelve a ese mismo lugar convertido en juez y autor, para hablar de una historia que no busca presentar la adversidad como una fórmula sencilla de superar, sino como una experiencia que puede transformar la manera en que una persona entiende su propia vida y la de los demás.

El próximo 13 de agosto, Hofmann volverá entonces al Gimnasio Moderno no solamente para presentar un libro. También lo hará para encontrarse nuevamente con uno de los lugares donde comenzó a construir, muchos años atrás, el camino que terminaría llevándolo hasta los estrados judiciales. En el siguiente enlace podrán registrarse para asistir a este conversatorio

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