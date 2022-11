.Publicidad.

El canal Caracol está ratificando que, en cuanto a fútbol se refiere, es el preferido por toda la audiencia. No solo en la transmisión de los partidos del mundial barre en rating a RCN, sino que el equipo que está en Catar es muchísimo más querido que el del canal de los Ardila Lulle. Ahora, los corresponsales del Gol Caracol pudieron haber estado acompañados de una eminencia del periodismo deportivo, Iván Mejía Álvarez; pero el retirado comunicador rechazó la oferta.

Fue el mismo director del Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, quien reveló en una entrevista para el portal KienyKe que desde hace rato ha intentado fichar a Iván Mejía como comentarista; pero siempre ha recibido una respuesta negativa. Según lo confesó, el comunicador siempre le dice que ya está retirado y que no tiene pensado volver a los medios, así que el sueño de Bonnet no se ha podido hacer realidad.

"Yo he hecho, con la autorización de los ejecutivos de Caracol Televisión, tres intentos por tenerlo en un proyecto como el Mundial, y el ‘gordo’ me dice que no, que está retirado. He ido a Cartagena a convencerlo, y me hace sancocho de pescado porque es un chef impresionante, pero no tiene ganas de volver" fueron las palabras de Bonnet.

#VIDEO▶ | En entrevista con @kienyke, el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet habló sobre sus charlas con Iván Mejía (@PajaritoDeIvan) para que regrese a los medios. ➡️ https://t.co/B2iOovebib pic.twitter.com/mUPLvehc66 — Kienyke (@kienyke) November 23, 2022

Desde el retiro de Iván Mejía, son varios los fanáticos del futbol quienes extrañan sus análisis y punzantes comentarios, por lo que haberlo visto en el Gol Caracol habría sido un batacazo por parte del canal. Sin embargo, tendrán que seguir esperando las opiniones del comunicador a través de su Twitter, porque está claro que no volverá a los medios nunca mas.