La jugada de RCN contratando al elenco original de Betty la Fea para asegurar que la nueva temporada sea un éxito

Bajo la dirección de Juan Carlos Mazo, el canal pagó millones para tener de vuelta a Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello y Natalia Ramírez, entre otros

Hay algo particular en el regreso de Betty, la fea. Veinticinco años después de que Beatriz Pinzón Solano entrara por primera vez a Ecomoda, RCN vuelve a abrir las puertas de aquella empresa ficticia que terminó convertida en uno de los escenarios más reconocibles de la televisión colombiana. Esta vez, sin embargo, hay un cambio detrás de cámaras: Juan Carlos Mazo toma la dirección de Betty la fea: Más fea que nunca.

La apuesta vuelve a reunir a personajes que hicieron historia en la televisión colombiana. Ana María Orozco regresa como Betty, Jorge Enrique Abello como Armando, Natalia Ramírez como Marcela, Julián Arango como Hugo Lombardi y Mario Duarte como Nicolás Mora, entre otros integrantes del elenco original.

Juan Carlos Mazo ha dirigido éxitos de RCN como Leandro Díaz y Rigo, además de incursionar en cine con El bolero de Rubén, antes de asumir la nueva Betty.

La producción busca recuperar el espíritu de la serie, pero con una generación diferente detrás de cámaras. Mazo es uno de los directores de confianza de RCN y ha estado al frente de producciones como Rigo, Leandro Díaz, Darío Gómez, el rey del despecho y Manes.

Ahora recibe una tarea distinta: volver a contar una historia que el público colombiano conoce de memoria. Además, el desafío será recuperar espacio para RCN en la pelea por el rating, que suele estar encabezada por Caracol TV.

La Betty que nació en 1999: una fea que cumple 27 años

En 1999, Yo soy Betty, la fea no era una franquicia. Era una telenovela creada por Fernando Gaitán y dirigida por Mario Ribero.

Ana María Orozco interpretó a Beatriz Pinzón Solano y Jorge Enrique Abello a Armando Mendoza. A su alrededor, estaban Natalia Ramírez como Marcela Valencia, Lorna Cepeda como Patricia Fernández, Julián Arango como Hugo Lombardi, Mario Duarte como Nicolás Mora y Luces Velásquez como Bertha.

Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco, los protagonistas de la primera y exitosa versión, vuelve en la versión dirigida por Juan Carlos Mazo. "Drama, drama y más drama", dicen los expertos.

La historia llegó a 335 capítulos y convirtió a Ecomoda y al Cuartel de las Feas en referentes de la televisión colombiana. Betty era una economista inteligente que entraba a trabajar en una empresa de modas donde la apariencia parecía importar más que el talento.

La historia de Betty se convirtió en un fenómeno internacional: fue emitida en más de 180 países, doblada a al menos 15 idiomas y adaptada en 19 lenguas, con versiones en Estados Unidos, México, Alemania, India, Rusia, Turquía, España, Grecia, Brasil, China, Polonia, Filipinas, Vietnam y otros mercados.

El éxito llevó a Yo soy Betty, la fea al Guinness World Records como la telenovela con más adaptaciones de la historia.

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Ecomoda no consiguió repetir el fenómeno

RCN intentó continuar la historia con Ecomoda. La serie retomó la vida de Betty y Armando después de su matrimonio y convirtió a Betty en presidenta de la empresa.

Sin embargo, la continuación tuvo apenas 35 capítulos, una vida mucho más corta que la producción original. También perdió personajes fundamentales. Marcela Valencia y Patricia Fernández no hicieron parte de aquella continuación, y el universo que había rodeado a Betty durante más de 300 capítulos ya no era el mismo.

Ecomoda dejó así una lección para cualquier nuevo intento de continuación: el éxito de Betty no dependía únicamente de su protagonista. También estaba en Armando, Marcela, Patricia, Hugo, Nicolás, el Cuartel y toda la vida de esa empresa ficticia.

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Betty es la telenovela más adaptada de la historia: 28 versiones, emitida en más de 180 países y doblada a 25 idiomas.

La historia tuvo una nueva oportunidad en 2024 con Betty, la fea: la historia continúa, producción de Prime Video que volvió a reunir a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

También regresaron varios integrantes del elenco original, entre ellos Natalia Ramírez, Julián Arango, Mario Duarte y Luces Velásquez. La historia ya no mostraba a la joven que llegaba a Ecomoda a buscar trabajo, sino a una Betty adulta, madre de una hija y con una vida construida junto a Armando.

El regreso demostró que los personajes todavía tenían espacio en una audiencia acostumbrada a consumir series por plataformas y redes sociales.

Ahora llega una nueva etapa. Mazo pertenece a una generación diferente a la de Mario Ribero. Su trayectoria en RCN incluye varias producciones de gran audiencia y personajes populares.

En Rigo llevó a la pantalla la vida del ciclista Rigoberto Urán; también dirigió producciones sobre Leandro Díaz y Darío Gómez. Su trabajo se ha movido entre historias biográficas y producciones de ficción que buscan conectar con públicos masivos.

Con Betty enfrenta un reto diferente. No necesita presentar a los personajes. Los espectadores ya saben quiénes son. Tiene que conseguir que sigan funcionando 25 años después.

Betty la fea: Más fea que nunca parte precisamente de ese cambio. La protagonista ya no es la joven que llegó a Ecomoda sin experiencia laboral y terminó transformando la empresa. Ahora es una mujer adulta, con una hija, una historia matrimonial y nuevas preguntas sobre su vida.

También regresa Michel, interpretado por Patrick Delmas, mientras vuelven personajes centrales de la historia original. La nueva temporada recupera así buena parte del universo que convirtió a Betty en un fenómeno, pero lo pone frente a conflictos propios de una mujer que ha envejecido junto con su público.

Ahora Juan Carlos Mazo recibe las llaves de Ecomoda. La apuesta de RCN es clara: recuperar una de las historias más reconocibles de su archivo sin limitarse a repetir la novela de 1999. Su tarea será hacer que Betty vuelva a sentirse como Betty, aunque hayan pasado 25 años desde aquella primera vez en que entró por sus puertas.

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Mario Duarte, actor y cantante del grupo bogotano de rock La Derecha, está entre los actores de la versión original que regresan con la nueva secuela de la telenovela más exitosa de la historia.

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