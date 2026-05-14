- La jugada de Ecopetrol para quedarse con Brava y crecer sus inversiones en aguas profundas de Brasil

Brava pasó de pérdidas millonarias a ganancias récord y ahora se convirtió en la nueva apuesta internacional de la petrolera colombiana

Ecopetrol amplía su operación internacional en Brasil, donde está adquiriendo acciones de Brava, una compañía petrolera con gran proyección en el gigante sudamericano. Su presidente (e) Juan Carlos Hurtado, avanza en el plan para quedarse con el 51 % de ella mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que será financiada a través de un crédito puente. En abril, cuando Ecopetrol adquirió el 26 % de la petrolera con negocios de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos en tierra y costa afuera, lo hizo sobre la base de la toma del control.

La propiedad de Brava está muy atomizada, aunque existen varios fondos e instituciones financieras con participaciones relevantes. La información corporativa más reciente de la compañía señala como principales accionistas al Banco Bradesco (12,2 %), Bloco Somah Printemps Quantum (7,0 %), Jive Investments (6,9 %), Yellowstone (6,9 %), Cobas Asset Management (5,1 %), otros accionistas minoritarios tienen cerca de 61,9 % de las 464.557.268 acciones ordinarias de Brava.

La primera adquisición de Ecopetrol fue a un grupo de accionistas compuesto por tres de esos fondos: Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum. Jive Investments, especializada en activos “estresados” o de difícil recuperación, estuvo muy ligada a la crisis financiera global de 2008 y, en particular, a Lehman Brothers, que dejó en Brasil activos en liquidación y una cartera de créditos morosos que Marcelo Martins y Alexandre Cruz identificaron como la oportunidad que dio origen a Jive en 2010. Luego se fusionó con Mauá Capital, de Luiz Fernando Figueiredo, exdirector de política monetaria del Banco Central de Brasil.

Yellowstone es un fondo de inversión administrado por BTG Pactual y vinculado al empresario brasileño José Cantarelli. Su activo más importante es EBrasil (Eletricidade do Brasil), una empresa de generación termoeléctrica en el nordeste del país que luego expandió operaciones hacia gas natural licuado (GNL), infraestructura y recientemente inversiones petroleras a través de Yellowstone, del grupo fundado y controlado por la familia Cantarelli, especialmente por los empresarios pernambucanos Dionon Lustosa Cantarelli Junior y José Roriz Lustosa Cantarelli Junior.

Bloco Somah Printemps Quantum es un bloque de inversión formado por los fondos Somah, Printemps y Quantum, que se unieron para actuar conjuntamente como accionistas relevantes de Brava Energia.

Los dos de Brava

Brava nació en 2024 de la fusión entre 3R Petroleum y Enauta Participações. 3R Petroleum fue fundada en 2014 por los empresarios Ricardo Savini y Daniel Soares con el objetivo de adquirir y revitalizar campos petroleros maduros en Brasil. El nombre 3R hace referencia a Redesenvolver, Repensar y Revitalizar. Enauta Participações tiene un origen más antiguo. Surgió de la división petrolera del grupo Queiroz Galvão. La operación comenzó en 1998 como Queiroz Galvão Óleo e Gás (QGOG) y luego evolucionó hacia QGEP antes de adoptar el nombre Enauta en 2019.

La empresa combinada se llamó Brava Energia, y empezó a en la bolsa brasileña B3 con el ticker BRAV3. El primer CEO de la nueva compañía fue Décio Oddone, expresidente de Enauta, y ex director general de la Agencia Nacional de Petróleo. Desde el 1 de febrero de 2026, Richard Kovacs asumió ese cargo.

3R creció en el mercado brasileño con la adquisición de campos productores de Petrobras, sobre todo en tierra, en las cuencas de Recôncavo y Potiguar, pero también en aguas someras (campos de Peroá y Cangoá, Manati y Pescada y Ubarana) y dos en aguas profundas (Papa-Terra, en la cuenca de Campos).

Al incorporar a Enauta, 3R pasó a operar los campos de Argonauta (BC-10) y Atlanta, en aguas profundas de las cuencas de Campos y Santos, respectivamente.

Atlanta, reconocido por ser el proyecto de crudo pesado más profundo del mundo (en aguas profundas) ganó el prestigioso premio Distinguished Achievement Award for Companies, conocido comúnmente como el “Oscar de la industria petrolera mundial”, otorgado este mes a OTC Houston26 por su excelencia operacional en la producción de petróleo.

Según datos más recientes de la ANP, Brava produjo aproximadamente 81.000 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d) en febrero de 2026. En 2025, el volumen creció 46 % en comparación con el año anterior, destacándose los campos de Atlanta y Papa-Terra. En 2025, Brava registró una ganancia neta de 1.400 millones de reales (USD 280 millones), revirtiendo la pérdida de 1.100 millones de reales del año anterior y, según los analistas, marcando un punto de inflexión.

Ecopetrol en el gana-gana

Con la adquisición de acciones de Brava en la bolsa B3, a un precio por acción adicional de 23 reales que representa una prima de un 27,8 % sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de los últimos 90 días, Ecopetrol tendrá acceso a bloques exploratorios en las cuencas de Foz do Amazonas – la nueva frontera exploratoria brasileña más promisoria –, Pará-Maranhão, Sergipe-Alagoas, Paraná, Potiguar y Espírito Santo.

El proyecto de inversión desarrollado alrededor de un año por Julián Lemos Valero, vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol, añadiría a su producción 81.000 barriles prorrata, y reservas 1P de 480 millones de barriles de petróleo equivalente y 2P (probadas+probables) de 605 mmbpe también prorrateadas.

Actualmente, Ecopetrol posee participación en 11 bloques exploratorios en Brasil – todos en la cuenca de Santos – y en el campo de Gato do Mato, operado por Shell, cuya producción está prevista para comenzar en 2029.

Con Brava, la petrolera estatal colombiana aumentará su presencia en Brasil, mientras en Colombia mantiene su gran proyecto Sirius en aguas profundas con Petrobras en el Caribe, que con una inversión de USD 3.000 millones, promete ser la tabla de salvación del gas en Colombia.

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