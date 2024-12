La joven tumaqueña que puso a San Andrés como epicentro de la ciencia y la tecnología en América Latina

.Publicidad.

Aunque aún se encuentra en temporada baja, San Andrés y su gobernador Nicolás Gallardo Vásquez recibieron este fin de semana la visita de cientos de personas tanto nacionales como extranjeras, quienes no precisamente llegaron de visita, sino a participar del foro sobre ciencia y tecnología más importante de la región que por primera vez en la historia tiene lugar en Colombia. Se trata del CILAC, un evento que reúne a expertos del mundo entero y que es coorganizado por la UNESCO y por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya cabeza, Yesenia Olaya Requene, fue la encargada no solo de conseguir la sede, sino también de llevarla a las islas y no a una ciudad del interior.

La noticia de que Colombia iba a ser el anfitrión de este foro se conoció en noviembre del año pasado y desde entonces se están calentando motores para organizar lo que será un espacio de debate sobre temas cruciales en la actualidad como la inteligencia artificial, la investigación sobre temas aeroespaciales, la democratización de la ciencia de la que tanto ha hablado Petro, entre muchos otros.

Un camino de emancipacion es democratizar la Ciencia. Hacer que la investigación científica y el conocimiento más avanzado llegue a la población en general.



La libertad es la superación de la necesidad. Y el conocimiento permite superar necesidades.



Libertad no es solo poder ir… https://t.co/5VvZOJ9urQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2024

A diferencia de la COP16, en la que fue necesaria una especie de puja entre Bogotá y Cali para definir qué ciudad iba a terminar siendo la organizadora, con el CILAC todo fue más sencillo, puesto que desde el primer momento estuvo claro que la sede tenía que ser San Andrés, en primer lugar por su ubicación geográfica estratégica en el Caribe y en segundo porque uno de los temas centrales del evento es justamente la correcta gestión de los océanos que está enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El gran logro en materia de ciencia para el gobierno Petro

Olaya aterrizó en el Ministerio bastante temprano, en noviembre de 2022, cuando el presidente apenas llevaba tres meses posesionado. Sin embargo, entonces no lo hizo directamente como ministra, sino como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Pero, ante la salida de Arturo Luna en mayo de 2023, ella, una experta en temas de raza, fue la elegida para llevar las riendas de una entidad clave para muchas de las banderas principales del gobierno Petro como lo puede ser por ejemplo la transición energética.

En su administración, la socióloga y pedagoga tumaqueña ha liderado bastantes iniciativas entre las que se cuenta una que busca transformar la manera en la que es concebida la hoja de coca fomentando sus usos legales y respetando su importancia cultural y su vínculo con las comunidades indígenas. Sin embargo, la joya de la corona de sus ya casi dos años en el Ministerio será sin lugar a duda el CILAC que se llevará a cabo estos 2, 3 y 4 de diciembre.

