La joven asistente de Ricardo Roa que llego con el respaldo de su papa y ahora pesa en Ecopetrol

Santiago Vargas fue uno de los donantes importantes de la Colombia Humana y ahora su hija María Andrea se ha convertido en la sombra del presidente de la petrolera

María Andrea Vargas Gómez, no solo tiene importancia en los círculos del petróleo por ser la asistenta del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien está señalando el nuevo rumbo de la empresa. Su presencia en eventos sociales cercanos a su jefe y los además propios de la petrolera, están mostrando el peso que ha tomado dentro del engranaje de Ecopetrol.

En la estructura de la empresa se llama simplemente profesional junior de gestión, pero lo interesante es la cercanía al poderoso presidente como su asistente, directamente en su despacho. Al parecer allí llegó gracias a la amistad de Ricardo Roa con su padre Santiago Vargas Ramos, un generoso mecenas de la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con una investigación de La Silla Vacía, Vargas realizó siete donaciones que alcanzaron los $928 millones en 2023, en las elecciones regionales. Los siete giros se hicieron a través de su empresa Negocios Varvill , -cuyo nombre une su apellido y el de su esposa Isabel Villegas- para “gastos de funcionamiento” según los reportes contables que el partido registró en el Consejo Nacional Electoral.

El caso es que la abultada suma, puso al padre de la asistenta como el sexto donante a partido político en 2023. Varvill fue registrada en 2019 con actividades veterinarias, pero amplió u función social en noviembre de 2023 a consultoría, de gestión y “otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”. Y desde noviembre del 2023 su dirección funciona en una veterinaria llamada “Sintiendo huellas”, dice la investigación de la Silla.

Antes, cuando las elecciones presidenciales de 2022, se había registrado otra donación importante, Fueron $ 650 millones, que no están justificados en el balance oficial de esa empresa registrado en la Cámara de Comercio. Fuentes de Colombia Humana los relacionaron con aportantes cuyas donaciones entraron a través de Vargas para garantizar anonimato.

En total son $ 1.500 millones en donaciones que bien dan para apalancar las funciones de María Andrea Vargas en Ecopetrol. E intentar un negocio fallido de otra de sus hermanas con la pareja de Roa en Miami.

Al lado del presidente

La asistenta vive al lado de Roa, un momento crucial de la empresa. El proceso en que ha puesto todo el interés el presidente Gustavo Petro, está en manos de su jefe que le está cambiando el rumbo a Ecopetrol y acelerando el propósito hacia energías distintas del petróleo y el gas a renovabes como solar y eólicas, hacia donde se trasladan los intereses en inversiones y proyectos futuros.

Al parecer, la discrepancia en ese tema, tuvo que ver con la decisión de Mónica e Greiff de hacer efectiva, desde el 14 de octubre su renuncia de mayo a la junta. También habría pesado la venta de Monómeros y la compra del gas natural a Venezuela, temas estos en los que están más empeñados el ministro de Minas, Edwin Palma y el presidente Petro. La asistenta del presidente Roa tiene asiento en primera línea.

