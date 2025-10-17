Una abogada colombiana tiene la palabra para decidir si la justicia colombiana debe ser vigilada por la CIDH

Tania Reneaum Panszi, abogada mexicana que se desempeña como secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su colega colombiana María Claudia Pulido secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica de la misma organización, tendrán en sus manos una sensible decisión: verificar si hay méritos para establecer una vigilancia sobre los procesos judiciales que estarían acentuando la polarización política en Colombia.

Si deciden hacerlo, el foco estará puesto en el desarrollo del proceso por el magnicidio del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, de la causa judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente y de las actuaciones potenciales contra el mandatario.

Las dos expertas le concedieron el miércoles 8 de octubre una audiencia de media hora -que terminó extendiéndose a 90 minutos- al abogado presidencial Alejandro Carranza, que se presentó ante ellas como apoderado del jefe del Estado y no como emisario del gobierno colombiano.

Mientras avanzaba la reunión en Washington, en Bogotá la fiscal Lucy Marcela Laborde, al frente de proceso contra Nicolás Petro le agregaba nuevos delitos a las imputaciones formuladas por el hijo del presidente por haberse lucrado indebidamente de dineros destinados a la campaña de su padre.

Ese sería precisamente el punto de partida de la reunión. El abogado aseguró ante las representantes de la CIDH que mientras que alguna aspirante a la presidencia se refiere a la fiscal Luz Adriana Camargo como una “fiscal de bolsillo” del presidente, una subordinada de ésta lleva encima la dualidad de investigar al propio tiempo a Nicolás Petro y a su exesposa y principal testigo de cargos, Day Vásquez, y parece inclinar la balanza a favor de esta.

Reneaum y Pulido recibieron copia de un fallo de tutela, inédito hasta hoy, en el que un juez colombiano rechazó solicitudes de amparo del abogado Víctor Mosquera, asesor de la familia Uribe Turbay, al considerar que no está probado que la Unidad Nacional de Protección hubiese desatendido numerosos llamados para fortalecer sus servicios de escoltas. Según el abogado presidencial, ese es uno de los hechos que demuestran que el magnicidio ha sido “instrumentalizado para fortalecer una narrativa contra el jefe del Estado”.

El reparo central se resumió en que los procesos judiciales y administrativos, incluidos los que obran en la Comisión de Investigación y Acusación, han sido objeto para alimentar la dialéctica de la división nacional: Y la posible filtración selectiva de piezas procesales se han convertido en gasolina para alimentar el fuego de la polarización.

Las dos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibieron y radicaron copias de los documentos de soporte y anunciaron que harán un estudio a fondo sobre la necesidad o no de disponer un monitoreo permanente, especialmente a las actuaciones de la Fiscalía.

Los perfiles de quienes tomarán la decisión

Tania Reneaum Panszi trabaja para Comisión desde el primero de junio 2017. Su ejercicio en el cargo de secretaria ejecutiva de la CIDH ha merecido el respaldo de los países del sistema y por eso fue reelegida para un segundo mandato por cuatro años más, hasta el 31 de mayo de 2029.

En el sistema es reconocida como la persona que fue capaz de reducir la pesada carga procesal que venía soportando la Comisión, a través de la creación de sistemas con soportes tecnológicos que han reducido a menos de la mitad el tiempo que tomaba la adopción y conclusión de informes de fondo.

En su hoja de vida se lee que es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, y que hace 23 años viene trabajando por los derechos humanos en el ámbito académico y con la sociedad civil, el gobierno y las organizaciones internacionales. Para el caso colombiano será sustancial su experiencia que tuvo como coordinadora de la Sección de Soluciones Amistosas y Seguimiento. Estuvo a cargo de los escritorios de Perú y Bolivia.

Su colega colombiana María Claudia Pulido también ha coordinado varias secciones dentro de la CIDH, como la Sección de Soluciones Amistosas, la Sección Cono Sur y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

De acuerdo con los registros de la página oficial de la CIDH, está a cargo de dirigir y supervisar los mecanismos de monitoreo de situación de derechos humanos, elaborando informes temáticos y de país. Ha trabajado en actividades de promoción y cooperación técnica en derechos humanos, brindando apoyo a los Estados miembros de la OEA. Su rostro y sus mensajes son bien conocidos en eventos organizados por la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.