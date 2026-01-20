Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Patética por decir lo menos la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada por Colombia como miembro temporal, sobre el secuestro de Nicolás Maduro para llevarlo ante una corte de justicia en el estado de Nueva York. Colombia y Venezuela expresaron su indignación por un hecho que viola todo un catálogo de normas internacionales construidas por las Naciones Unidas en sus ochenta años de existencia, y a renglón seguido el representante de Estados Unidos, miembro permanente del Consejo y con poder de veto sobre sus decisiones, manifestó que se trataba de un presidente ilegítimo, de un delincuente común con cargos penales en Estados Unidos y hasta allí llegó la cosa. Constancias sin consecuencias.

Después del evento casi cinematográfico del secuestro, el anticlímax ha sido la irrelevancia de las Naciones Unidas para asumir el problema mas allá de la retórica sobre soberanía nacional y derechos humanos. Curiosa la expresión “extracción” como si se tratara de una muela, usada por la prensa nacional e internacional para bajarle el tono a lo que fue el secuestro de un Jefe de Estado en ejercicio, por más dictador e ilegítimo que fuera.

De paso, Estados Unidos tiene una larga historia de apoyo a dictaduras alrededor del mundo siempre y cuando obedezcan a sus intereses, y otra igualmente larga de esfuerzos a veces exitosos para sacar del poder a gobernantes incómodos, como fue el caso de Maduro. Luego del acontecimiento donde se llevaron a Alí Babá y se quedaron los cuarenta ladrones, el mundo se dio por notificado que la restauración de la democracia no era uno de los objetivos inmediatos de la misión. En el informe dado por Donald Trump para dar cuenta del éxito mencionó 26 veces la palabra petróleo y ni una sola vez la palabra democracia.

Pero tampoco era el petróleo la principal motivación. Estados Unidos es autosuficiente en combustibles fósiles, el petróleo venezolano es pesado, con usos específicos, de costosa refinación y los bajos precios actuales no lo hacen rentable. Lo que realmente sacó de casillas a Donald Trump fue que China, el archirrival norteamericano en la escena mundial, estuviera utilizando los recursos naturales de su patio de atrás, cuyo destino pertenece a Estados Unidos según la Doctrina Monroe. Sobra decir que las malas compañías de Maduro desbordaron la copa: Rusia, China, Irán, que no han movido un dedo ante su caída en desgracia.

Tres mandatarios rigen hoy al mundo, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin

La irrelevancia de la Naciones Unidas en este episodio (y en todos los demás conflictos que hoy existen, sin excepción) nace de la circunstancia histórica de que el mundo que surgió en 1945 de las cenizas de la II Guerra Mundial, ha desaparecido. De las cinco potencias que son miembros permanentes de Consejo de Seguridad, dos han dejado de ser protagonistas, el Reino Unido y Francia; se echa de menos la presencia de dos perdedores hoy muy poderosos, Alemania y Japón; sobre la palestra quedan solo tres potencias que actúan sin pedirle permiso a nadie: Estados Unidos, la República Popular China (recibida en 1979) y Rusia, las dos últimas difícilmente catalogadas como democracias y la primera en ejercicio de una presidencia imperial como nunca se había visto, renunciando a todos los organismos internacionales (ya van 66), que considera contrarios a sus intereses; encerrándose en sí misma. America First.

Tres mandatarios rigen hoy al mundo, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. Todos los conflictos actuales nacen o se solucionan por sus desavenencias y acuerdos. Cada uno reclama como suya un área de influencia y no aceptan intromisiones. Ello explica más que otra cosa lo sucedido en Venezuela y pone evidencia que la organización de las Naciones Unidas ya no sirve de mucho.

