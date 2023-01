La ingratitud de Avianca con los colombianos

Por: Armando E. Arias Pulido |

enero 16, 2023

Cuando Avianca, cuyo capital nacional era inferior al 30%, presentó su plan de reorganización ante el Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos, el presidente Duque de manera atropellada, al amparo del Decreto 444 de 2020, le asignó un préstamo de 370 millones de dólares algo así como 1,4 billones de pesos. Lo anterior, en un escenario en el que cientos de miles de pequeñas y medianas empresas colombianas desaparecían, millones de empleos se perdían y millones de colombianos esperaban auxilios del gobierno que no nunca llegaron.

Se trató de un crédito ilegítimo pues las garantías que recibía como respaldo no eran reales. Como afirmó en su momento el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana respecto del aviso de otorgamiento del crédito a Avianca sin esperar los resultados del contrato firmado con Arnold & Porter, firma encargada de evaluar la realidad de aquellas, "nos lanzamos como país a prometerle un préstamo a Avianca sin saber cuáles eran los mecanismos de protección de los recursos de la nación".

Veamos cuál es la realidad de cada una de las garantías con las que Colombia podría contar para recuperar el crédito otorgado.

Acciones de LifeMiles

Para esta garantía no se contó con estudio técnico que sustentara el valor accionario de LifeMiles y la participación de Avianca en ese valor. Tampoco era claro el grado de liquidez que pudiera tener este activo, ni el riesgo que podría conllevar.

Garantía con la caja (400 millones de dólares)

En el expediente abierto en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reposaba el informe de la sociedad auditora KPMG S. A. S. Según este documento, al 30 de junio de 2020 Avianca presentaba pérdidas en su ejercicio por 353 millones de dólares, un déficit patrimonial por 355 millones de dólares y diferencias de capital de trabajo por 4.027 millones de dólares. Avianca no facturaba caja desde marzo de 2020[1] y al finalizar 2019 no pudo repartir dividendos entre sus accionistas debido a las pérdidas que venía acumulando. Con estos antecedentes es apenas lógico dudar de la real existencia de los 400 millones de dólares.

Las cuentas por cobrar de algunas tarjetas de crédito por 660 millones de dólares

Conlleva un gran riesgo al existir la probabilidad de que el deudor de la tarjeta de crédito incumpla con sus obligaciones contractuales por motivos de insolvencia produciéndole a la Nación una pérdida financiera. Este riesgo se incrementaba debido a la crisis económica que tanto personas naturales como jurídicas vivían con motivo de la pandemia existente. Además, el Ministerio de Hacienda no presentó estudio alguno sobre las características de cada una de ellas: tipo de tarjeta, manejo por parte de sus usuarios, índice de riesgo, seguro que las cubre, calificación dentro de la cartera, etcétera.

Operación de carga, incluyendo 5 aeronaves de carga y 12 motores (40 millones de dólares)

En 2019, el presidente de Avianca sostuvo que se contaba para su operación con 180 aviones, de los cuales estaban volando 168: de su propiedad 12, en leasing operativo 53 y en leasing financiero103. El resto eran aviones que estaban en venta y 24, según él, serían devueltos antes de finalizar el 2019 [2]. Respecto de los motores ofrecidos en garantía, no existía estudio con su valoración ni su estado real.

La marca y goodwill de Avianca

El goodwill de una empresa no se basa exclusivamente en el crecimiento que haya tenido y en el concepto que los clientes tengan de ella sino, en el análisis de riesgo existente, así como los posibles factores que puedan afectarla positiva o negativamente. Avianca había afrontado crisis internas como la huelga de sus pilotos, que no solo afectaron sus finanzas sino, su imagen a nivel internacional. El capital de trabajo negativo por 4.027 millones de dólares, sumado al hecho de que aún no se conocía con certeza el tiempo exacto de finalización de la pandemia, hacían que el éxito de su reestructuración no estuviese asegurado. Adicionalmente, hay que recordar que las acciones de Avianca estaban en caída vertical.

Colateral residual de algunas aeronaves

Esta garantía corresponde a los créditos que se encuentran garantizados con algunas aeronaves, para los cuales el valor del crédito es inferior al valor de la garantía. La forma en que estaba redactado el texto no permitía identificar cuál es la prenda que se está otorgando por lo que su monto era desconocido.

¿De dónde saldrían los recursos para dicho préstamo? Obviamente de los impuestos que los colombianos, entre los cuales se encuentran los residentes en los departamentos del suroccidente colombiano, habíamos pagado al fisco colombiano. Ahora que esta región se halla prácticamente aislada del resto del país como consecuencia de los derrumbes de tierras ocurridos en los últimos días, Avianca, lejos de tenderle la mano con una rebaja en el valor de sus tiquetes aéreos, decide incrementarlos en un 19% adicional al incremento permitido por efecto de la inflación presentada a noviembre de 2022.

Lo anterior ha hecho que parte de los colombianos que asistieron a las fiestas locales se hayan quedado sin poder salir para regresar a sus ciudades de residencia y, lo más grave, que aquellos que salieron de esa área por diferentes razones no puedan retornar hasta tanto sean despejadas las carreteras taponadas, que en concepto de expertos puede durar semanas.

[1] Eltiempo.com. La tormenta de Avianca. Agosto 31 de 2020.

[2] Repórtur.co. El líder turístico colombiano. Cancelará rutas y venderá aviones. Avianca solo es dueña de 12 aviones y tiene otros 156 alquilados. 5 de septiembre de 2019. Consultado en septiembre 14 de 2020.