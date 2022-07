La importancia del día internacional de la mujer afrodescendiente

Por: Mauricio Chaves-Bustos |

julio 26, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En Colombia el 51,2 % de los afrodescendientes son mujeres, mayoría dentro de la minoría dirían algunos analistas, muchas de ellas enfrentadas a un país machista y excluyente, pese a todos los avances y a las conquistas que ellas, junto a sus familias, han logrado en el país.

Siguiendo con los números, en un poco más de 200 años de vida republicana, por fin este 7 de agosto los colombianos tendremos una vicepresidenta afro, esto, como es obvio, nos llena de esperanza y optimismo a muchos, pero también nos cuestiona sobre la demora en el afianzamiento de los derechos adquiridos, particularmente después de la Constitución de 1991, más abierta y pluralista que la centralista y retrógrada de 1886 que nos rigió por más de cien años.

-Publicidad.-

Ha debido pasar más de 30 años para que un sector de la población colombiana se vea realmente representada en las altas dignidades estatales, con el gran aliciente de que ha sido la mayoría de esa población quien la eligió democráticamente.

Las estadísticas también muestran que son las mujeres afrocolombianas las que mayores desventajas presentan frente al acceso a derechos como salud, educación, vivienda, entre otros; que las cargas laborales que deben asumir están por encima de las del promedio nacional y con asignaciones remuneratorias mucho menores; que la tasa de mortalidad materna entre las mujeres afrodescendientes es 3,1 veces más alta que el promedio nacional; que es menor el numero de mujeres afrodescendientes que terminan su bachillerato y mucho menor el de quienes culminan sus estudios universitarios. Y así podemos seguir en un listado que muestra realmente la vulnerabilidad que deben enfrentar las mujeres afrocolombianas en un país inequitativo como Colombia.

Publicidad.

Pese a todas esas inequidades, la mujer afrocolombiana es un ejemplo maravilloso de lo que implica la resiliencia, es decir esa capacidad que tiene para sobreponerse a situaciones que le son adversas, pero aún más, de enfrentarlas y de lograr avanzar sin olvidarlas, ya que la memoria es parte fundamental dentro de los procesos de justicia y reparación.

Por ello, si las estadísticas muestran una realidad que no podemos desconocer y a la cual los colombianos no podemos dar la espalda, también es cierto que hay cientos de casos de mujeres afrocolombianas que nos impulsan a seguir adelante en la construcción de paz, no como un mero postulado epistemológico, sino como una realidad concretada en la acción de la cotidianidad.

Francia Márquez es un ejemplo vivo de lo que se está diciendo, luego de sufrir la violencia en carne propia, de sufrir la exclusión a la que la someten quienes consideran que los privilegios se heredan y los derechos se compran, Francia ha mostrado que con el impulso de sus creencias firmes se puede conquistar espacios que antes le eran vedados a las mujeres, a los afros y a los “nadies”, que vivir sabroso es mucho más que gozar de aquello que se ha heredado sin esfuerzo, como muchas de las élites privilegiadas de este país, sino que implica también el respeto por las diferencias, la convivencia con el otro en armonía, no la ausencia de conflictos, sino la posibilidad de enfrentarlos mediante el diálogo, de poder salir al barrio sin miedo a que lo desaparezcan, como ha sido la solución de muchos bárbaros en este país cargado de miedos. Vivir sabroso es vivir en paz.

Estamos seguros que Nazly Lozano, la chocoana primigenia en varias conquistas sociales, lo que hizo fue recoger el trabajo maravilloso de miles de mujeres afros invisibles, desde aquella nana sobre cuyos muslos el sueño le alargaba los cabellos para hacer de Aurelio Arturo un poeta universal; de aquellas mujeres que forjaron desde el siglo XVI una tradición, salvaguardando sus costumbres en el Caribe o en el Pacífico; de esas mujeres que con seguro temor, pero con manos firmes, trenzaban los cabellos suyos y de sus hijas para anunciar huidas y asegurar caminos y viandas; de esas mujeres que llegadas a lugares extraños, formaron sus propias repúblicas cimarronas y ayudaron, hombro a hombro, a levantar caseríos y a fundar ciudades; de esas abuelas y esas madres que sacrificaron sus propios sueños para permitir que sus hijas se levantaran a estudiar, a trabajar, a forjar un país también negro.

Paula Moreno, Carmen Vásquez, Mabel Torres, Angélica Mayolo, son unas de esas hijas que hoy recogen y valoran esa heredad de sus ancestros, como lo hacen María Isabel Urrutia, Catherine Ibargüen, Íngrid Valencia, como lo siguen haciendo Leonor González Mina, Doris Hinestroza, Teresita Gómez, como lo hacen también Mary Grueso Romo, Zully Murillo, Jenny Tenorio, Stella Estrada Mosquera, Yesenia Olaya Requene, Marce Aragón, Vanessa Márquez, y como con seguridad lo hacen también todas esas mujeres maravillosas que con su esfuerzo nos enseñan que la revolución también se hace desde las pequeñas causas, mediante el ejemplo en la inclusión y el respeto a las diferencias.

Esperamos que las mujeres afrocolombianas sean mucho más que una estadística, que este nuevo tiempo que empezamos nos permita realmente ver y comprender que vivir sabroso no es un eslogan, ni mucho menos la marca de un partido político, sino una verdadera filosofía que nos invita a ver el mundo con ojos de mujer, de mujer negra, rompiendo así también los estereotipados machismos que también son de muchos colores.