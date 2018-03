La importancia de votar este 11 de marzo

El 11 de marzo serán las elecciones a congreso en Colombia. Lejos de decirles por quién votar, esta editorial tiene pensado que ustedes sepan qué está en juego con su voto, qué hacen los congresistas, por qué es importante votar y por qué debemos saber muy bien por quién estamos votando.

Imaginemos que nuestro país es un equipo de futbol; solo que este equipo tiene 44 millones de jugadores en la banca y a la vez en la tribuna. El presidente es el director técnico y escoge su cuerpo técnico, y los jugadores que van a salir a la cancha. En la cancha están los árbitros que son los jueces de un país, ellos hacen que las reglas del juego se respeten y sancionan a los que las incumplan.

Hasta acá las cosas parecen claras, la pregunta es ¿Dónde están los congresistas? Los congresistas son la FIFA ¿y qué quiere decir esto? Que los congresistas son los únicos responsables de poner las reglas del juego, porque el director técnico puede tener muchas ideas para ganar en la cancha, pero si no juegan cumpliendo las reglas que le pone el congreso tarde o temprano los jueces terminarán sancionándolo.

Esto históricamente se ha llamado la división de poderes y es uno de los pilares de los gobiernos en el mundo, lo que debe suceder es que los poderes cooperan entre ellos para que los países funcionen correctamente, sin embargo todos sabemos que tanto la FIFA como el congreso no siempre está compuesto por los mejores representantes y lo que sucede es que se amangualan con la presidencia para que siempre sean los mismos jugadores los que salgan a la cancha y para que nosotros el resto de colombianos seamos sólo espectadores.

Y así el partido de la Salud se lo dejan a las EPS, el partido de la infraestructura, de la educación, de los derechos sociales también a unos poquitos jugadores que no les duele su camiseta sino los intereses de hacer del equipo un negocio.

Publicidad

Así estos jugadores terminan financiando a los congresistas para que los premien y no los saquen del juego y para que pongan como prioridad las reglas de juego que les permiten seguir jugando con trampa. Además, son los congresistas los que cambian la agenda de prioridades de un país, históricamente le han quitado la prioridad a los partidos que este país más necesita como el de la Salud y la educación.

Que este sea un llamado a ustedes que también tienen la camiseta puesta por su país, que sufrimos porque este país tiene muchas leyes y muy poquita justicia, porque los contratistas del estado no hacen más que robarnos y decepcionarnos en las canchas; Hay que salir a votar a conciencia este 11 de marzo y manifestarse, hay muchas formas de hacerlo no solamente con su voto, su barrio, las calles de la ciudad, es también la cancha de política y allí los 44 millones de colombianos podemos salir a jugar.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!