Del 23 al 26 de octubre, Bogotá volverá a rugir sobre dos ruedas. Motos, bicicletas, cultura y velocidad se toman Corferias en la cita más esperada

Hay ferias que suenan, y otras que rugen. Expo2Ruedas 2025 pertenece a la segunda categoría. Desde el 23 hasta el 26 de octubre, Corferias se convertirá en el epicentro de la movilidad sobre dos ruedas: una cita que promete reunir a más de 223 expositores, cientos de marcas y miles de visitantes que llegan a vivir la experiencia completa del mundo motero.

En su segunda edición, la feria amplía su potencia: más pabellones, más exhibiciones y más velocidad. Son cinco pabellones y un área libre donde convivirán las últimas tendencias en motocicletas, bicicletas, scooters eléctricos, accesorios, repuestos y tecnología. Pero más allá de la muestra comercial, el evento se ha convertido en un punto de encuentro cultural, deportivo y familiar, un lugar donde se celebra una forma de vida.

“Este año llegamos con más potencia y más experiencias para que todos vivan la pasión por las dos ruedas”, aseguró Guillermo Pajón, socio director de Expo2Ruedas.

Expo2Ruedas en Corferias: más que una feria, una experiencia sobre ruedas

Durante cuatro días, el visitante podrá pasar de admirar una moto clásica en el Museo Expo2R a sentir la adrenalina de un test ride en los circuitos de prueba, o a disfrutar de los shows deportivos que combinan precisión, velocidad y equilibrio. También habrá charlas, música en vivo y actividades para clubes moteros y familias que comparten el mismo amor por la carretera.

Expo2Ruedas en Corferias ya arrancó

La agenda está pensada para todos: desde los que buscan cerrar negocios en el escenario de networking hasta quienes simplemente quieren conocer la moto de sus sueños. Y para los curiosos, habrá un espacio especial dedicado a la movilidad eléctrica, ese nuevo camino que está transformando la manera de moverse por las ciudades.

Las puertas estarán abiertas de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., con boletería disponible en expo2ruedas.com desde $38.000, y entrada gratuita para niños menores de 12 años y adultos mayores de 70. Quienes planeen asistir en familia o durante varios días podrán adquirir el Multibono de cuatro jornadas por $132.000.

Para llegar sin contratiempos, Corferias habilitará sus parqueaderos Verde y Torre, abiertos de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Y si de consejos se trata, los organizadores recomiendan ropa cómoda, buena actitud y revisar la agenda para no perderse ninguna actividad.

“Les sugerimos llegar temprano y disfrutar de la feria completa. Expo2Ruedas es una experiencia que se vive a fondo”, recordó Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Corferias.

Este octubre, Bogotá volverá a oler a gasolina, caucho y libertad. Entre motores eléctricos y rugidos clásicos, Expo2Ruedas 2025 promete ser más que una feria: una celebración de la pasión que une a todos los que encuentran en las dos ruedas una forma de vida



