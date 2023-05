Al futbolista no le bastó con reemplazarla, ahora también se cree experto en música, como para decir que su canción con él argentino fue mala

.Publicidad.

El nombre de la barranquillera, Shakira, ha estado muy sonado últimamente, pues este fin de semana ganó a mujer del año en los Billboard. Pero su ex, Gerard Piqué, no se quería quedar atrás y en una transmisión con el creador de contenido, Ibai Llanos, habló sobre una sesión con Bizarrap.

-Publicidad.-

Cuando Ibai le preguntó si le gustaría hacer una sesión, el ex futbolista, Piqué, dio una respuesta contundente: “Una sesión de Bizarrap conmigo (...) Esto sería, si algún día se hace una sesión con Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad. Sería que estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente. Un chupito me parece poco”, dijo con mucha seriedad.

Por lo que se entendió entre líneas, su sesión sí sería algo bueno, refiriéndose posiblemente a la que realizó Shakira, dónde se posicionó como la número 1 en todas las plataformas alrededor del mundo. Sin embargo, para Gerard Piqué, no sería así, sería solo un ‘chupito’ y él podría hacer una mejor. Tal vez le está haciendo un guiño a Bizarrap para lanzar la suya.

Publicidad.

|Ver también: Mientras Clara Chía se esconde, ella es la mujer del año: la cachetada de Shakira a su ex