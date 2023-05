La prueba de que Tito Puccetti cada día se parece más a Refisal Bonnet

El narrador no deja de comentar situaciones que tienen un final diferente en los partidos, y en el encuentro de Nacional ocurrió la prueba reina. Refisal Puccetti

Hace algunos meses, en pleno mundial de Catar 2022, los seguidores del fútbol se regaron en burlas hacia el narrador de Win Sports, Tito Puccetti. Ocurrió en el partido de Irán contra Inglaterra, en el que el relator comentó que a la selección asiática nunca le habían hecho un gol de cabeza, e inmediatamente, los tres leones le marcaron por esa vía. En Twitter cientos de fanáticos aseguraron que el narrador nacido en Calamar, Bolívar, se estaba convirtiendo en el nuevo Refisal Bonnet; y al parecer, eso puede ser cierto.

Alejen a ese tipo de los micrófonos es una mufa completa… pic.twitter.com/Ff8zXTlbOi — La Gamereta (@LaGameronetaOk) November 21, 2022



Y es que antes y después de dicha situación, Tito Puccetti ha dado material para que lo comparen con el comentarista del Gol Caracol. Meses antes del mundial había asegurado que Millonarios no tenía rival en Colombia, y el equipo embajador resultó quedando eliminado de la final del futbol colombiano. Y mas recientemente, en el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó, el narrador habló bien del defensor Cristian Zapata; y este, inmediatamente, cometió un error.

La situación ocurrió en el primer gol del partido, a favor del conjunto boyacense. Mientras Tito Puccetti y Sheyla García hablaban de los buenos números del defensor de Nacional, este controló mal el balón y le dejó en bandeja de plata la anotación al jugador Michael Gómez. Tal fue la sorpresa del relator, que el mismo aseguró "Y nosotros hablando bien de Zapata". La situación no pasó a mayores en redes sociales y no hubo burlas; pero no cabe duda que eso de que Puccetti quiere quitarle el puesto a Javier Hernández Bonnet puede ser real.

