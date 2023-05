¿Cómo hará Shakira para aguantársele la mala leche a Tom Cruise?

.Publicidad.

¿Cierto que son una pareja adorable? El Gran Premio de Fórmula Uno de Miami tuvo mucho impacto en el país, algo que no generaba la gran carpa desde hace veinte años cuando Juan Pablo Montoya amenazaba el reinado de Michael Schumacher en Ferrari. Es que nuestra diva, Shakira, llegó al paddock de la Fórmula Uno con Tom Cruise. Las imágenes no pudieron ser más amables, una amistad que, ¿por qué no? Podría transformarse en algo más profundo en cualquier momento.

Sin embargo para Shakira no será fácil domar a la estrella de Misión Imposible. Sus parejas así lo atestiguan. Con Nicole Kidman era un matrimonio de mentiras. A finales del siglo XXI eran la pareja perfecta hasta el punto que el eminente director Stanley Kubrick los eligió para protagonizar lo que sería su última película, Ojos bien cerrados. Debido al mal genio de la estrella de Top Gun se reventó a relación hasta el punto que tuvieron que contratar a un instructor para enseñarlos a tocarse en las escenas eróticas. Después de tener un breve romance con Penelope Cruz, a los cuarenta años y después de un vacío espiritual Cruise encontró la verdad en la cienciología, algo que le acabó prematuramente su relación con Katie Holmes.

A sus 60 años Tom Cruise está en tan buen estado físico que hace alarde de no necesitar dobles de acción para sus exigentes escenas en películas como Misión Imposible. Las mujeres siguen deseándolo y Shakira y él lucirán fantásticos juntos. Pero eso si tiene que saber que si Cruise llegó a la edad que tiene es porque tiene una disciplina de hierro y abrazar la cienciología. Igual, por ahora es especulación. Así se vieron ambos en Miami. Incluso, una intensa conversación que fue interrumpida por Milán, el pequeño hijo de Shaki. Acá está el video.

