- La cifra de observadores internacionales que estarán en las elecciones presidenciales ya superó la de 2022

El foro “Colombia 2026: el mundo observa” reunió en Bogotá a organismos internacionales y autoridades electorales a 12 días de las presidenciales

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el Consejo Nacional Electoral realizó en Bogotá el foro “Colombia 2026: el mundo observa”, un encuentro que reunió autoridades electorales, misiones internacionales y organizaciones de observación para discutir las garantías del proceso electoral colombiano.

El evento se llevó a cabo el 19 de mayo en el Centro Cultural Gabriel García Márquez y se convirtió en la antesala del despliegue de la Misión de Observación Internacional (MOI), que para estas elecciones proyectó superar los 800 observadores extranjeros acreditados en el país.

La jornada estuvo marcada por cifras históricas sobre observación electoral, así como por llamados institucionales a fortalecer la transparencia y combatir la desinformación de cara a la jornada electoral. Según datos oficiales del CNE, hasta el 19 de mayo había 746 observadores internacionales acreditados o en proceso de acreditación para las presidenciales de 2026, cifra que supera ampliamente las registradas en los comicios de 2022.

“Colombia 2026” reunió observadores internacionales antes de las elecciones presidenciales

El foro abrió con un conversatorio entre el magistrado Cristian Quiroz y el director de Cambio, Federico Gómez Lara, quienes abordaron el papel de las misiones internacionales en las elecciones presidenciales.

Durante su intervención, Quiroz insistió en que el proceso electoral colombiano contaba con instituciones independientes y mecanismos de vigilancia abiertos a todos los sectores políticos. Además, pidió combatir la desinformación alrededor de los puntos de votación y llamó a los ciudadanos a participar en las urnas el próximo 31 de mayo.

Uno de los datos centrales del foro fue el crecimiento de la observación internacional en Colombia. Mientras en la primera vuelta presidencial de 2022 participaron 370 observadores internacionales y en la segunda vuelta hubo 418, para 2026 la proyección oficial superó los 800 delegados extranjeros.

La agenda incluyó dos paneles y una charla magistral sobre observación electoral en América Latina. Entre los invitados estuvieron representantes de organismos como Transparencia Electoral, IFES, IDEA Internacional y la Misión de Observación Electoral.

También participaron delegados de entidades electorales de India, México, Ecuador, Guatemala y organizaciones académicas europeas. De acuerdo con el CNE, entre los organismos acreditados se encontraban AWEB, UNIORE, CEELA y AMEA, además de universidades y centros especializados en derecho electoral.

La tecnología como aliada contra el fraude electoral

Otro de los temas destacados fue el fortalecimiento tecnológico del sistema electoral colombiano. El Consejo Nacional Electoral presentó herramientas digitales para la vigilancia de los comicios, entre ellas la Plataforma Única de Acreditación de Actores Electorales y la aplicación Comitium en línea, diseñada para validar credenciales y registrar fotografías de formularios E14 durante la jornada de votación.

Paralelamente, el CNE informó que más de 7.000 testigos electorales (que podían postularse hasta el 20 de mayo) habían sido acreditados para vigilar las elecciones en el exterior entre el 25 y el 31 de mayo. Según la entidad, 7.043 testigos, 1.124 auditores de sistemas y más de 2.100 observadores nacionales participarían en el monitoreo de los comicios fuera del país. Además, recordó que el 24 de mayo a las 23:59 horas (hora colombiana) es la fecha límite para que los testigos electorales que actuarán dentro del territorio colombiano puedan postularse para defender la transparencia en los comicios del 31 de mayo.

El foro concluyó sobre las 4:45 de la tarde con intervenciones centradas en cooperación internacional y estándares democráticos. La instalación oficial de la Misión de Observación Internacional quedó programada para el 29 de mayo en Bogotá, dos días antes de las elecciones presidenciales.

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