La historia detrás del famoso baile de Pedro el escamoso; no nació con el Pirulino

.Publicidad.

No parece que hayan pasado más de 20 años desde que se estrenó, la primera temporada de Pedro el escamoso. Tras su regreso, la gente se ha conectado y ha disfrutado nuevamente del 'mompirri' y todas sus ocurrencias. Lo que no puede faltar, el icónico baile de Pedro el escamoso, el cual se aprendieron varias generaciones y hoy sigue estando de moda. Sin embargo, la historia detrás de los pasos que vemos, es muy curiosa. De hecho, el propio Dago García comentó que la idea no surgió gracias al 'Pirulino'. Así es, por más sorprendente que suene, esta es la verdad; todo fue inspirado por una canción de vallenato, popular en aquel entonces.

'Pa' Mayte', la canción que realmente inspiró el baile de Pedro el escamoso

La etapa de creación es seguramente una de las más engorrosas, en el proceso de darle vida a una novela. Toda la imaginación debe estar enfocada en ese momento para que surja algo único, no antes visto. Bueno, fue justamente en uno de estos momentos, en los que surgió el baile de Pedro el escamoso. Sin embargo, ha contado Dago García que todo estos icónicos pasos, que provienen de él, no nacieron con el Pirulino. Todo fue mientras tomaba un descanso con Luis Felipe Salamanca; en ese momento empezó a sonar la canción de Carlos Vives, 'Pa' Mayte'.

..Publicidad..

|Le puede interesar Zharick León reveló cuál ha sido el peor beso de su carrera; hasta le peleó al actor

...Publicidad...

Al escuchar la música y entre recochas, Dago empezó a recrear el mítico baile. Combinó varios géneros musicales mientras lo hacía, pues solo lo hacía bromeando. En ese momento, Luis Felipe se dio cuenta que ese era el baile de Pedro el escamoso. No perdieron el tiempo y llamaron de inmediato a Miguel Varoni, para poder enseñarle los pasos. Fueron rápidamente donde él y allí se lo enseñaron. Cuenta Dago García que el actor fue quien agregó el detalle de la oreja, un toque también muy característico. Eso sí, el director aclara con orgullo que fue él, quien le dio vida a ese icónico baile que hoy todos conocemos.

....Publicidad....

Miguel Varoni y Carlos Torres bailando el famoso Pirulino

Pese a que el capítulo se grabó con la canción 'Pa' Mayte', el secreterario general del canal, le dijo a Dago que no podían usar la canción. Caracol no tenía el dinero para pagar los derechos de autor, y por poco, eliminan aquella mítica escena. Finalmente tuvieron que conversar con Discos Fuentes, quienes les vendieron un paquete de 12 canciones. Entre ellas estaba el pirulino y fue así como quedó ese tema.

Vea también: