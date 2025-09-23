 La historia del campesino colombiano que se inventó el helicóptero, pero nunca fue tenido en cuenta
La historia del campesino colombiano que se inventó el helicóptero, pero nunca fue tenido en cuenta

Julio César Benavides Chamorro, inventor nariñense, creó el helicóptero antes que Sikorsky, pero murió trágicamente y su legado quedó en el olvido

Por: Pablo Emilio Obando A.
septiembre 23, 2025
El Da Vinci de Nariño que soñó el primer helicóptero

La historia oficial de la aviación reconoce a nombres como Igor Sikorsky, Juan de la Cierva o Raúl Pateras de Pescara como pioneros del helicóptero. Sin embargo, en Colombia persiste la memoria de un inventor olvidado: Julio César Benavides Chamorro, nacido en Gualmatán, Nariño, el 20 de septiembre de 1892.

De extracción campesina y autodidacta, Benavides ideó el aeromóvil, un aparato que, según sus planos y manifiestos, podía despegar y aterrizar verticalmente, mantenerse inmóvil en el aire y transportar decenas de personas. Su invento anticipaba, en teoría, lo que décadas después sería el helicóptero moderno.

Un pionero incomprendido

Benavides dejó documentos y manuscritos donde describió su invento con precisión. En su Manifiesto ante el patriotismo colombiano escribió: “Consiste mi invento en un aparato para la navegación aérea, que crea un tercer sistema, distinto de los dirigibles y los aeroplanos… Al que he llamado genéricamente aeromóvil”.

Aseguraba que su creación podría revolucionar la aviación mundial y soñaba con que, gracias a su patente, Colombia pagara la deuda externa y se posicionara como una nación progresista. Se negó a vender su proyecto a gobiernos extranjeros, insistiendo en que debía beneficiar únicamente a su patria.

Testimonios y miniaturas

Diversos coterráneos aseguraron haber visto una maqueta en funcionamiento. El sacerdote Julio Coral, el profesor jesuita Felipe Trurzum y los hermanos Moncayo Candia recordaron cómo el aparato en miniatura se mantenía suspendido en el aire, tal como lo describían sus planos.

El rechazo en Bogotá

Cuando viajó a la capital para presentar su invento, Benavides fue tildado de loco y fantasioso. Ante la indiferencia oficial, llegó a encadenarse y hacer huelga de hambre frente al Ministerio de Industria para que lo escucharan. En sus propias palabras: “De Colón, Galileo y Copérnico también se dijo que estaban locos. Así todos. Y, sin embargo, a esos visionarios les debemos los adelantos científicos”.

Un final trágico

Decepcionado, regresó a su tierra natal. El 15 de junio de 1933, el carro en el que viajaba cayó a un abismo y murió. Los planos del aeromóvil desaparecieron y nunca se recuperaron. El único sobreviviente del accidente, el conductor, se suicidó meses después en circunstancias misteriosas.

Para Benavides, su invento era tan natural que solía repetir: “Para mí es más fácil hacer volar el aeromóvil que fabricar un ladrillo”. Pocos años después, el mundo vería despegar los primeros helicópteros producidos en serie.

El mito y la memoria

Inventor, poeta, filósofo, escultor, pintor, fotógrafo y dramaturgo, Julio César Benavides Chamorro fue un polímata nariñense que se adelantó a su tiempo. En su región se le recuerda como el “Da Vinci americano”, y desde hace años se propone la creación de una cátedra en su honor.

Su legado continúa entre el mito y la historia, pero su nombre merece un lugar en la memoria de la aviación y en la identidad cultural de Colombia.

