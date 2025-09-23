Caricatura: La importancia de evitar los excesos

No está mal querer vernos bien, pero es mejor evitar los excesos que ponen en riesgo la salud y terminan dañando más de lo que ayudan

Por: Juan David Cruz Duarte |

septiembre 23, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.