Iván Cepeda entra en la contienda presidencial y despierta entusiasmo en el Pacto Histórico

Iván Cepeda combina experiencia legislativa, trayectoria en defensa de víctimas y cercanía con la juventud para aspirar al poder ejecutivo

Por: Ernesto Perico Triviño

septiembre 24, 2025

La postulación de Iván Cepeda a la presidencia marca un giro importante en la política colombiana. Su candidatura deja en segundo plano a aspirantes de derecha, izquierda y a quienes han sido catalogados como “tibios”. Aunque se dudó de su decisión, finalmente se concretó y ha sido recibida con entusiasmo.

En su entrevista con Los Danieles, Cepeda mostró un nivel de preparación que muchos de sus seguidores califican de sólido. Para ellos, representa la continuidad de la experiencia electoral exitosa del Pacto Histórico, con un proyecto claro y definido.

Una trayectoria política y personal

Cepeda ha forjado su liderazgo a partir de una extensa experiencia en el Congreso de la República y de una herencia familiar vinculada a causas progresistas. Su formación humanista y su defensa de las víctimas del militarismo en las últimas décadas han dejado huella en la memoria colectiva de sectores sociales y movimientos ciudadanos.

Su estilo personal, cercano e informal, también ha atraído a la juventud. En la entrevista con Juanpis González hace cuatro años ya se le percibía como presidenciable, lo que refuerza la idea de un liderazgo en ascenso.

Un proyecto de coalición

Para el ciudadano que comparte esta nota, los demás aspirantes harían bien en sumarse a la propuesta de Cepeda, quien ha planteado la conformación de un gobierno de coalición. De no hacerlo, asegura, podría imponerse en primera vuelta.

El texto también resalta que el electorado actual está más informado que hace cuatro años, menos dependiente de los medios tradicionales y crítico frente a los liderazgos asociados con la corrupción.

Los retos que plantea

Según la visión expuesta, Cepeda encarna la posibilidad de un gobierno que impulse una reforma política pendiente desde el Acuerdo del Teatro Colón, modernice la justicia, apueste por la industrialización nacional y fortalezca relaciones internacionales basadas en respeto y equidad.

La expectativa es que su candidatura renueve la confianza en la democracia y convoque un mandato popular amplio para llevar adelante transformaciones estructurales.

