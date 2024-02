Alias 'Sonia': el símbolo de la insensibilidad del periodismo en Colombia

Por: Sara Moreno |

febrero 16, 2024

¿Qué le duele tanto? Le preguntó la periodista Vanessa De la Torre a Anayibe Rojas, alias Sonia, en una entrevista de noviembre de 2019, cuando, después de haberle preguntado por su hijo mientras estuvo en prisión, a Sonia (como prefiere que la llamen) se le llenaron los ojos de lágrimas.

Alias Sonia fue capturada en Colombia por narcotráfico en el año 2004 y extraditada a Estados Unidos un año después. Al momento de su captura, Sonia era la encargada de las finanzas del frente 14 de las Farc en la zona del Caguán, región del Caquetá dominada por esa guerrilla. Su trabajo consistía en recaudar el impuesto que sobre la venta de coca imponía la guerrilla; con ese dinero pagaba los gastos de operación de su grupo y entregaba el excedente a su superior.

Antes, en la misma entrevista, la periodista le había preguntado a Sonia cómo había entrado a la guerrilla. “En esa época la guerrilla llegaba a la finca donde vivíamos. Nos contaban qué hacían y nos invitaban a participar”. En la finca, Sonia ayudaba con los trabajos domésticos, a recoger café y caña de azúcar, pero no iba al colegio. Solo uno, de doce hermanos, pudo estudiar porque el padrino le pagaba los estudios. Ese hermano se graduó de policía. Los demás, o ayudaban en el trabajo de la finca, como Sonia, o se iban a trabajar al pueblo, Palestina, Huila, o a Bogotá.

Una de sus hermanas, quien se había ido a trabajar al pueblo, regresó embarazada. Ahí fue cuando Sonia decidió que mejor se iría a trabajar con las FARC, porque le pareció que no quería ese destino para ella. Sonia tenía quince años.

Al momento de su extradición, el gobierno de los Estados Unidos le dijo que si aceptaba los cargos podría vivir en ese país y rehacer su vida. Tendría una casa y otras garantías. Pero Sonia les dijo que ella no podía aceptar los cargos porque ni ella ni la guerrilla de la que hacía parte narco traficaban. Sonia pagó once años de cárcel en los Estados Unidos por un delito que, según ella, no cometió. Tomó clases de inglés y recuperó su libertad antes de cumplir la condena de dieciséis años a la que fue sentenciada por buena conducta.

Me parece que no era necesario preguntarle a Sonia por qué le dolía tanto no haber visto a su hijo durante los once años que estuvo presa en Estados Unidos, sin embargo, Sonia le contestó a la periodista que porque se había cometido una injusticia. ¿Por qué una injusticia, si fue una decisión suya también de la vida entrar a las FARC?, le preguntó esta, como si no se diera cuenta de que no es, precisamente, una elección escoger entre trabajar para una guerrilla o para cualquier tercero, a los quince años, cuando no se tiene cubierto el derecho a la educación.

Epílogo: En la actualidad Sonia hace parte del proceso de paz que el gobierno colombiano firmó con la guerrilla de las FARC. Entre otros trabajos, Sonia hace campañas de pedagogía para evitar que los jóvenes entren a la guerrilla.