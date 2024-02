Esta es la raza de perro más grande del mundo; hasta ganó un récord Guinness

Tener perros en casa es algo muy común en la actualidad y los colombianos adoran las mascotas, según el DANE, en el país el 67 % de los hogares cuentan con al menos una mascota, en concreto son 4,4 millones las familias para 2021. Muchos son adoptados pero otros son de raza, por lo que algunas personas a la hora de escoger a su compañero se preguntan cuál es la raza de perro más grande del mundo, cuánto miden, cuanto viven y qué cuidados especiales necesitan.

Los expertos han mencionado diversas razas como las más grandes entre las que están el dogo alemán, san bernardo, lobero irlandés, terranova, perro de montaña de los pirineos y otros. A pesar de eso, en realidad solo existe una raza que se ha ganado el famoso récord Guinness por tener un tamaño increíble.

En la categoría de los perros más grandes del mundo solo existe un ganador se trata de la raza dogo alemán, también conocida como gran danés. Una raza de perro de origen alemán conocida por su gran tamaño y personalidad delicada, amable y dulce, ideal para casa con grandes familias.

En Estados Unidos un perro llamado Zeus, fue el último en ganar ese título, media 1.118 m (44 pulgadas) el 4 de octubre de 2011 y era propiedad de Denise Doorlag y su familia, de Otsego, Michigan. Pesaba 70,30 kg (155 lb) y comía aproximadamente 13,6 kg (30 lb) cada dos semanas. Alcanzaba una asombrosa altura de 2,23 m (7 pies 4 pulgadas).

Zeus the Great Dane is the tallest/goodest boy in the world 🥰️ pic.twitter.com/1qrrNEhWbJ

Sin embargo, este enorme canino falleció a las edad de 5 años en septiembre de 2014, antes otro perro de esta misma raza se llevó el récord su nombre era Giant George, que medía 1,09 m (43 pulgadas) y también vivía en Estados Unidos. No obstante, medía 2,20 m (7 pies 3 pulgadas) desde la nariz hasta la cola y pesaba 111,130 kg (245 libras) el 15 de febrero de 2010, y era tan alto como dos golden retriever promedio.

Sad news: former holder of tallest dog ever Giant George (1.09 m) passed away this week, just shy of his 8th birthday pic.twitter.com/kLXG8Ha5QS