- El balón con propaganda política de De la Espriella empañó la ayuda a los damnificados

En medio de la emergencia tras el sismo, la entrega de balones con tintes políticos en Buenaventura generó rechazo y debate sobre el uso de las ayudas

Texto escrito por: Jordan Daniel Alcalá

Es muy curioso ver cómo las imágenes y las acciones dicen muchísimo más de lo que realmente quieren mostrar, como la del presidente Abelardo de la Espriella entregando balones a los niños de Buenaventura, por un momento se puede ver un momento de cercanía y solidaridad con los afectados.

Pero cuando ese balón contiene una propaganda evidente, las ganas de ayudar pasan a un segundo plano, y ese balón por sí solo empieza a hablar de poder, y de la manera en que un Gobierno se presenta con quienes están pasando por una tragedia. Ahora mismo el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha sido un hecho devastador imposible de ignorar puesto que dejó cientos de muertos, de heridos, una gran cantidad de viviendas destruidas y personas buscando ayuda.

San José del Palmar, en Chocó, fue el epicentro del sismo y quedó parcialmente incomunicado por las fallas viales que el departamento ha presentado durante años y es que asimismo como en otros territorios afectados, la emergencia se encontró con problemas que ya existían antes del terremoto, como estas comunidades que históricamente han tenido que resolver por su propia cuenta buena parte de sus necesidades con recursos limitados.

Ya sabiendo esto, el presidente Abelardo de la Espriella visitó Buenaventura y Quibdó y durante esas visitas entregó balones de fútbol a niños afectados por la emergencia como una forma de ofrecerles un momento de distracción puede ser pertinente, ya que un niño que acaba de experimentar una tragedia de esta magnitud también necesita y tiene derecho a jugar, aunque sea por un momento, también a recuperar algo de la cotidianidad que perdió en cuestión de minutos y no es momento de desconocer que aún hay emergencias emocionales que deben ser atendidas.

La acción de ayudar, de por sí puede tener un propósito legítimo y al mismo tiempo estar mal presentada y es que El Estado está en la obligación de atender a las personas afectadas por una emergencia, por eso no es lo mismo recibir un balón que pudo haber estado identificado con otro diseño que recibir un balón identificado con el movimiento político del gobernante. El mensaje es muy evidente, existe la intención de ayudar, pero detrás de eso hay un mensaje político existiendo, recordando quién está gobernando y quién, supuestamente, está detrás de la solución.

Este escándalo podría decirse que se trata de un detalle menor frente a la magnitud del desastre, pero si una emergencia es el momento en el que el Estado debe demostrar que puede responder más allá de intereses partidistas, ¿por qué introducir una propaganda política en una ayuda destinada a los damnificados? Ahora bien, no podemos afirmar que el Gobierno no ha ayudado porque sí lo ha hecho; movilizado más de 1.500 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, agua, medicamentos y otros suministros, además de medidas para atender a las familias damnificadas, sin embargo sigue siendo cuestionable su necesidad de convertir las ayudas que entregan como si de una vitrina política se tratase.

Mientras tanto, la ciudadanía y organizaciones también se ha movilizado pero la diferencia de ese tipo de solidaridad es que ellos no necesitan poner su nombre en cada caja para demostrar que ayudaron… El Estado tampoco debería necesitarlo. Lo que puede llegar a preocupar es el hecho de que en medio de una emergencia, esa cercanía termine opacada por la identidad de un movimiento político, esta tragedia no es otro escenario de campaña del presidente de la Espriella.

Los damnificados en estos momentos necesitan que el Gobierno esta vez se apersone de sus territorios y les garanticen la ayuda real de recuperar los daños materiales, que la atención médica sea oportuna, sí, también pueden usar un balón pero la distracción y ningún elemento necesita decirles quién gobierna.

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