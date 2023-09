¿De dónde salió David Alonso, el joven colombiano que está brillando en la Moto3?

En un país donde los deportes a motor no son tan fuertes como otros, siempre hay uno que otro deportista que resulta siendo un astro detrás del volante. Pasó con Juan Pablo Montoya a finales de los años 90, cuando en Colombia el automovilismo no despertaba la emoción de ninguno. Y ahora, 20 años después, un jovencito es quien demuestra toda su destreza detrás de la cabrilla en la Moto3. Aun así, La historia de David Alonso, la nueva joya del motociclismo, está lejos de Suramérica.

El piloto de 17 años ha sido noticia en las últimas semanas al conquistar dos carreras de la categoría. La primera fue el pasado 6 de agosto, en Gran Bretaña, y la más reciente fue este 3 de septiembre, cuando logró hacer sonar el himno de Colombia en tierras catalanas. Sin embargo, el joven es colombiano más por convicción que por obligación, pues nació en Madrid, España; pero decidió correr bajo licencia colombiana debido a su madre, que nació en Bucaramanga.

David Alonso nació el 25 de abril del 2006. Sus padres, odontólogos de profesión, siempre vieron en él un amor por los deportes a motor. Por eso, desde muy pequeño decidieron apoyarlo de lleno en su sueño de ser un duro con las motocicletas. Su primera aparición fue en el año 2020, cuando logró ganar la European Talent Cup, para después hacerse con la Red Bull MotoGP Rookies Cup con tan solo 15 años. En ese momento empezó a sonar su nombre en tierra colombianas, pues, aunque nació en España, decidió representar a Colombia en las competencias.

RT @CEVMotorcycle: David Alonso is your 2020 Hawkers European Talent Cup champion! 🏆



The Colombian has been consistently fast this season achieving five wins and four second places in ten races! 🤯#RoadToMotoGP 🏁 pic.twitter.com/EaI5bhtNnO