La hipocresía de llorar por la muerte de los niños en el Guaviare después de burlarse de la "paz total"

La derecha critica la “paz total”, pese a que el reclutamiento de menores es una tragedia histórica. El país enfrenta decidir entre diálogo o acción militar

Por: Diana van Gompel de Romero |

noviembre 18, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

¿Desde cuando se preocupa la derecha por el reclutamiento de niños indígenas por los grupos al margen de la ley? Es increíble la capacidad del pueblo colombiano de aguantar y aguantar.

Durante tres años hemos escuchado la constante crítica al gobierno de Gustavo Petro por intentar una “paz total” que ha incluido la orden de, quizás, excesiva cautela por parte de los militares hacia los grupos armados. No deja de tener poca lógica y vemos cómo a lo largo de estos tres años el gobierno ha sido criticado y burlado por su poca acción concreta, desde el punto de vista bélico, contra estos grupos.

El reclutamiento de menores no es nada nuevo, desafortunadamente, y ha sido y será práctica infame aprovechada por cobardes. Difícil para los gobiernos adoptar decisiones y medidas a una realidad funesta.

O permitimos que el gobierno de turno continúe intentando logros por las buenas o permitimos a los militares una acometida palpable y con resultados a pesar de los riesgos que se corren de terminar con “daños colaterales” o mal llamados “gajes del oficio”.

