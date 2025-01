La gran estrategia de Fuad Char para contratar a James Rodríguez en Junior; "pelearemos"

El dueño tiburón no pierde la esperanza de contar con el 10 y, de nuevo, mueve sus fichas para convencerlo. El jugador pisaría Barranquilla mas temprano que tarde

Junior de Barranquilla y Fuad Char no se rinden en su objetivo de tener en la plantilla a James Rodríguez. Con la noticia de su ruptura definitiva con el Rayo Vallecano, las directivas tiburonas no han perdido tiempo en "calentarle el oído" y, desde hace algunas horas, el sueño de concretar el mejor fichaje en la historia del fútbol colombiano ha pasado de ser algo "ridículo", a tener como protagonistas a los empresarios más importantes de la Puerta de Oro de Colombia. Christian Daes y el dueño del equipo ya lanzaron una "tentadora oferta" al 10 y dejaron claro que pelearán hasta el último minuto.

Desde mediados de 2022, Fuad Char y Junior de Barranquilla le han puesto el ojo a James Rodríguez. Foto: Junior

James Rodríguez y los acercamientos con Fuad Char para llegar a Junior

Según lo reveló el mismo Fuad Char, dueño del club, gracias al puente que realizó Christian Daes entre el 10 y la institución, ya se están teniendo los primeros acercamientos y se envió una oferta formal al jugador. “A través de Christian Daes (CEO de Tecnoglass), que es su amigo, surgió la intención y la opción real de fichar a un jugador de la categoría de James. Él habló con Christian, que me llamó a mí y le hicimos una oferta muy buena. Ya salió la noticia de la rescisión de su contrato y estamos aquí firmes con el propósito de traer a James a Junior", comentó el dueño para El Heraldo.

Va tan en serio el asunto, que se espera que el futbolista llegue a la capital del Atlántico en los próximos días, para tener una conversación con las directivas del equipo. La estrategia de Fuad Char no solo se basa en lo económico, con la posible ayuda de Tecnoglass, Olímpica, Serfinanza y los abonos del Junior de Barranquilla, sino también en lo deportivo. El dueño del club quiere que James Rodríguez llegue a punto al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, prometiéndole, no solo la regularidad que no ha tenido, sino un liderazgo sin precedentes en el equipo tiburón.

👀 “Hablamos con él y lo sentí muy positivo”.



🗣️ Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre la negociación con James Rodríguez a Junior.

pic.twitter.com/N6a244tIa6 — Habla Deportes (@HablaDeportes) January 7, 2025

Habrá que esperar si la dupla Char-Daes logra concretar el fichaje de James Rodríguez; pero para nadie es un secreto que parece una misión imposible. Es más, ellos mismos saben que entraron a competir con gigantes de Estados Unidos, Argentina y hasta Italia por el 10, por lo que sí James retorna a Colombia, será una victoria para las directivas curramberas. "Estamos peleando con unos pesos pesados. Por eso va a ser muy difícil” confirmó Char Abdala.

