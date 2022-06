La golpiza que le pegó Marlon Moreno a Andrea Noceti en pleno set de grabación

La actriz de Nuevo rico, nuevo pobre confesó que su colega la agredió sin razón cuando grababan El pasado no perdona. Tal episodio fue traumático y le dejó secuelas

Después de aparecer en la recordada Betty, la fea como la señorita Colombia del nuevo milenio, Andrea Noceti empezó a dar sus primeros pasos en la actuación en el año 2005, cuando quedó elegida para hacer parte de la producción del canal RCN El pasado no perdona. En ella, la exreina compartió set con grandes rostros de la TV colombiana como Maria José Martinez, Rolando Tarajano y Marlon Moreno; y en uno de los sets vivió uno de los hechos mas duros de su vida profesional.

Según lo contó al programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, en las grabaciones de dicha producción fue víctima de violencia por parte de uno de sus compañeros, específicamente Marlon Moreno. "No sé el por qué Marlon tenía algo contra mí. No me hablaba y estaba como tenso el ambiente entre los dos en las grabaciones” dijo a las cámaras, para después contar que el problema, según le dijo el propio Marlon, era que ella se "creía una reinita y que tenía corona."

A esto, la actriz le respondió con un insulto "pobre pendejo, muy buen actor, pero hasta ahí", palabras que enfurecieron a su compañero, quien le propinó un puño en el rostro. Según Noceti la situación no pasó a mayores porque uno de sus compañeros se metió en medio y paró a Moreno, pero que no había duda que había recibido el golpe en la cara.

El hecho fue tan traumático para la actriz, que por un momento no dijo palabra y se quedó en shock, para después ponerle una caución a Moreno. La pelea caló tanto en la producción que todas la escenas que Noceti tenia con su compañero tuvieron que ser modificadas, y ninguno de los dos se volvió a ver en el set de grabación.

