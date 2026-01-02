La gira que le dejó a Shakira USD 105 millones, la colocó en el top 10 de las artistas mejor pagadas del 2025

Con Las mujeres ya no lloran la barranquillera enterró definitivamente al infiel Piqué y se enriqueció aún más para continuar con su vida en Miami

El nombre de Shakira volvió a ocupar un lugar central en la industria musical global en 2025. No por un lanzamiento sorpresa ni por una colaboración viral, sino por una gira que redefinió su peso económico y su capacidad de convocatoria. Con 105 millones de dólares en ingresos estimados, la artista barranquillera ingresó al top 10 del ranking anual de Forbes sobre los músicos mejor pagados del planeta, consolidándose como una de las figuras más rentables del año.

El listado, elaborado a partir de ingresos brutos generados entre finales de 2024 y 2025, incluye ganancias provenientes de giras, ventas de música, streaming, derechos de autor y acuerdos comerciales. En ese contexto, la gira Las Mujeres Ya No Lloran fue el principal motor financiero que impulsó a Shakira hasta el sexto lugar del ranking, compartiendo cifras con bandas como Coldplay y superando a varios referentes del mercado anglo.

Desde su anuncio inicial, el tour mostró una evolución poco común. Lo que comenzó como una serie de conciertos en arenas de Norteamérica se transformó rápidamente en una operación de gran escala que incluyó estadios en América Latina y fechas adicionales en distintos países del continente. La alta demanda obligó a replantear el formato y el alcance del recorrido, una decisión que terminó ampliando de forma significativa los ingresos proyectados.

Shakira y una gira que rompió récords en América Latina

Los números del tour respaldan su impacto. En las primeras 64 fechas de un total de 82 conciertos, Shakira recaudó más de 327 millones de dólares y vendió alrededor de 2,5 millones de entradas, de acuerdo con cifras del circuito internacional de conciertos plasmadas en el ranking de Billboard Boxscore. Estos resultados la convirtieron en la mujer con la gira latina más taquillera de la historia, y en la segunda gira latina más exitosa en términos generales.

Uno de los hitos más destacados se registró en Ciudad de México. La cantante realizó 12 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, antiguo Foro Sol, con un promedio de 65.000 asistentes por noche. En total, cerca de 780.000 personas asistieron a esas presentaciones, marcando un récord para un solo artista en ese recinto.

El éxito del tour también estuvo estrechamente ligado al desempeño del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, que debutó en el primer lugar de los listados Top Latin Albums y Top Latin Pop Albums. La permanencia del disco en plataformas digitales y el impulso de sencillos con alto alcance contribuyeron a mantener el interés del público durante todo el recorrido.

En el ranking de Forbes, Shakira compartió protagonismo con nombres como The Weeknd, quien lideró la lista con 298 millones de dólares, Taylor Swift con 202 millones y Beyoncé con 148 millones. Dentro del grupo, la colombiana fue una de las pocas artistas latinas en el top 10, junto a Bad Bunny, que cerró la lista con 66 millones.

Más allá de los escenarios, el impacto de la gira se reflejó en el reconocimiento de la industria. Shakira fue anunciada como Global Touring Icon en el Live Music Summit de Billboard, un título reservado para artistas con un impacto excepcional en el negocio de la música en vivo.

Al cierre de 2025, la cantante mantiene fechas especiales en Estados Unidos y no ha descartado nuevas etapas internacionales. La gira que la llevó al top 10 de Forbes confirmó que su regreso a los escenarios no solo fue artístico, sino también uno de los movimientos más rentables del año.

