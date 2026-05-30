- La gigante mole contratada por Santos que arruinará la visual del Palacio de Nariño

Tendrá 24 pisos, albergará varios ministerios, ha costado más de $200 mil millones y se levanta rompiendo la arquitectura del Cetro Histórico

El imponente edificio de 24 pisos y 116 metros de altura, con un área de más de 43.000 metros cuadrados, se encuentra actualmente en etapa de construcción estructural, instalación de redes eléctricas, tanques que deben ser implementados dentro del complejo y muros. La entrega oficial se tiene prevista para el 17 de octubre de este año.

La ejecución del proyecto, denominado Ministerios Manzana 6, avanza en un 51 % en la Localidad de la Candelaria, está ubicado entre las calles 6 y 7 y las carreras 9 y 10, en pleno corazón de Bogotá, muy cerca de la Casa de Nariño.

La obra es liderada por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y tendrá capacidad para alojar más de 2.000 personas pertenecientes a varios ministerios como el de Justicia y Trabajo; la imponente edificación también incluye espacios para establecimientos de comercio, oficinas, varios sótanos y una gran plaza pública cubierta. La iniciativa generó unos 600 empleos directos.

Inversión multimillonaria

La inversión inicial es de $161.511 millones, pero el proyecto original contempla un presupuesto de $232.727 millones, por medio del cual se busca la centralización de las sedes gubernamentales de varios ministerios, la reducción de gastos de arrendamiento, la mejora del bienestar de los funcionarios, la atención a la ciudadanía y de paso la revitalización del centro de Bogotá.

Durante la segunda Administración del exalcalde Enrique Peñalosa, la Secretaría de Planeación Distrital, en cabeza en ese entonces del arquitecto Andrés Ortiz Gómez, adoptó el plan de implantación de la Manzana 6 del Proyecto Ministerios por medio de la Resolución 1284, expedida el 6 de septiembre de 2016.

La Secretaría de Planeación de Bogotá modificó la Resolución 1284 de 2016 con la expedición de la Resolución 1771 el 5 de diciembre de 2016, con el fin de resolver algunos recursos de reposición interpuestos por la Agencia Nacional Inmobiliaria y para la realización de algunos ajustes en el cronograma de ejecución de las obras.

Prórroga para el cumplimiento

El 19 de septiembre de 2025, la señora María Cristina Ruíz Aponte, subdirectora de estudios y ejecución de proyectos de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y apodera de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., actuando en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del proyecto Ministerios Manzana 6, solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación modificar el cronograma de ejecución de las obras, estableciendo una prórroga de 2 años más al cronograma inicial de ejecución del proyecto Ministerios.

En 2021, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, se asignaron los recursos para llevar a cabo el proyecto, los cuales se incluyeron dentro del presupuesto General de la Nación. Igualmente, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el 16 de febrero de 2021, entregó el aval para comprometer las vigencias futuras durante los años 2022, 2023 y 2024 para la construcción de la Manzana 6 en su primera fase.

El 21 de agosto de 2021 fue aprobado el cupo de las vigencias futuras y se adelantó la escogencia del contratista de obra y la interventoría. En 2023 fue seleccionada la Sociedad Arquitectura y Concreto S.A.S. para adelantar la construcción de la primera fase del proyecto, y, al Consorcio Interventores Manzana 6 como interventor del contrato.

Un proyecto que viene de tres gobiernos atrás

Todo el plan inicial de construcción de la Manzana 6 fue gestionado, estructurado y diseñado bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la iniciativa se fortaleció durante la administración del expresidente Iván Duque. Sin embargo, el proyecto como tal comenzó a gestarse en el mes de abril del año 2013, bajo el liderazgo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco. Durante ese año, el Gobierno Nacional realizó un concurso público de ideas con el fin de escoger el diseñador del proyecto inmobiliario.

El concurso permitió al Gobierno escoger entre las mejores propuestas, seleccionadas así: en el primer puesto Juan Pablo Ortiz Arquitecto, en el segundo lugar la propuesta de Javier Andrés Cárdenas y en el tercer puesto Fernando Montenegro. La construcción propiamente dicha se inició en el primer semestre de 2024, en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro.

La primera fase del proyecto está siendo ejecutada por la Sociedad Arquitectura y Concreto S.A.S. con el apoyo de PERI Colombia, bajo la Interventoría del Consorcio Interventores Manzana 6, integrado por las empresas Constructora Ménsula S.A y la firma XIE S.A.

En la segunda fase del proyecto se construirá una edificación en la Manzana 10, que será la nueva sede del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), mientras que la tercera etapa contempla las manzanas 2, 3 y 4, correspondiente a edificaciones destinadas para oficinas y viviendas, con lo que se cumplirá el objetivo de la Alcaldía de Bogotá de renovación urbana en el centro histórico de la ciudad.

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