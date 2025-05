La gente no le quiere comer cuento a Petro

El paro no tuvo ninguna acogida, la gente ya no come cuento a Petro porque todo sigue igual, preparémonos para lo peor, candidatos que se desgranan y cartas tapadas

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Petro se ha mostrado en toda la plenitud de su incompetencia en las últimas semanas: convocó a un paro que no tuvo ninguna acogida, lo mostró la reunión en la Plaza de Bolívar y en otras ciudades. Pero un hecho gravísimo y es que la torpeza infinita de algunos dirigentes sindicales aumentada por la dosis de petrismo. hizo que el dirigente de la CUT dijera ayer que ellos habían organizado el caos del transporte. O sea que hubo un sabotaje a los medios de transporte y en consecuencia se paró con pies de plomo sobre el Código Penal. Obviamente, ni corto ni perezoso, el señor alcalde de Bogotá decidió denunciarlo penalmente.

En Colombia una denuncia penal puede ser la mayoría de las ve un disparo al aire porque los jueces, los fiscales, todos son muy corruptos. Quiero mostrar con esto que cuando la torpeza se desata se vuelve como un virus absolutamente contaminante y entonces Petro en su soberbia cree que él es el presidente del mundo, se va para China a hacer negocios con el imperialismo chino.

Lo del Catatumbo ha sido nada una farsa, el ejército llegó y el ejército el ejército colombiano lleva 70 años en una guerra que no ha ganado ni va a ganar porque no le interesa. Eso es lo que hay que desenmascarar. El presidente de Ecopetrol, Roa es una vergüenza internacional. Pensar que el país va a cambiar es muy difícil y el gran problema y repito, es que la oposición no levanta cabeza.

lo único positivo es que ya la gente no le quiere salir a Petro, ya no le quiere comer cuento porque la situación ha seguido igual. La salud no existe, la acabó completamente, se robaron dinerales y yo creo que todos los gobiernos han sido ladrones pero este sí ha sido el saqueo total. Yo no me canso de decir que deber ser enmascarado. Entonces preparémonos para lo peor y ojalá tanto candidato empieza a degranarse porque debe haber cartas escondidas, porque Santos es un tahúr y es el que le va a poner presidente de Petro para que siga gobernando en cuerpo ajeno y le dé impunidad .