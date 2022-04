La furia de Agmeth Escaf con los actores colombianos por lambonería con Caracol

Uno de los presentadores más carismáticos que ha pasado por la televisión nacional es Agmeth Escaf. Convertido en congresista del Pacto Histórico, Escaf sentó precedentes al demandar a Caracol por abuso laboral. Esta fue la historia.

La demanda de Agmeth Escaf contra Caracol Televisión de debe a que trabajó seis años bajo contrato de prestación de servicios en igualdad con sus compañeras Catalina Gómez y Mónica Rodríguez, quienes estaban bajo contrato laboral. El actor reclamó todas las prestaciones a las que por ley hubiera tenido derecho, como también una indemnización. El total de la suma asciende a más de 2.000 millones de pesos.

Agmet se desquitó de la farándula nacional, que le dio la espalda en su momento, y en este trino se sacó la espinita:

Algunos me consideran actor, otros no. Algunos creen que soy artista, otros lo ponen en duda. Eso en últimas no importa. Y aunque ha sido casi nulo el apoyo recibido de mi propio gremio desde que demandé a Caracol, no me rindo: voy a trabajar por sus derechos, queridos colegas.

— AGMETH ESCAF (@agmethescaf) April 26, 2022