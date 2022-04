Geraldine Zivic y otras divas que conquistaron a Julián Román

.Publicidad.

Julián Román es uno de los actores más respetados del país. Su trayectoria, su estirpe, así lo muestran. Ha sido capaz de hazañas sin precedentes como ir a México y ganar en franca lid un casting para interpretar a Juan Gabriel en la telenovela que revivió al Divo de Juárez. Sus opiniones políticas le han granjeado odios y amores casi que en igual proporción. Su disciplina lo ha alejado de la prensa rosa. Como vive actuando es normal que sus lazos afectivos no duren tanto o sean cambiantes.

La actriz Silvia de Dios fue una de las primeras conquistas que se le conoció a Román, al parecer al principio el hecho de que ella le llevara más de una década en años no importó para que ambos hicieran pública su relación. Sin embargo, no duró mucho, pues en menos de un año también anunciaron su ruptura sin hablar las razones. Lo que se conoció mucho tiempo después es que la pareja quedó en los mejores términos y hasta no tienes inconvenientes con seguir compartiendo en la pantalla.

Por los años en que Los Reyes batía récords de audiencia en RCN fue muy sonado el romance que Julián tuvo con la rubia y compañera de novela Geraldine Zivic. La pareja llamaba a la atención puesto que muy poco tenían en común. Sin embargo, la relación se acabó luego de un par de años. En 2011 Geraldine Zivic se casó con el chileno Gonzalo Vivanco. Tuvieron una hija que actualmente celebró su sexto cumpleaños. Por otra parte, Geraldine es madre de Fernando, un joven de 19 años, fruto de su primer matrimonio con el libretista Mauricio Navas.

Por su parte, a Román le rumorearon varios romances con personajes como Angélica Blandón, Marcela Alarcón, Natalia Bedoya y la también periodista Yalena Jácome, con todas se le vio en diferentes ocasiones muy romántico, pero al parecer nada prosperó. El colombiano no dejaba de intentar en el amor cuando por fin en el 2015 conoció a Ana Serradilla durante la grabación de la novela ‘La viuda negra’, justo cuando ella había dejado todo en México, hasta su esposo, para radicarse con Julián en Colombia, según la Revista Tv y Novelas, la relación acabó por una supuesta infidelidad por parte del actor.

En el 2017 la suerte llegó para Román, conoció a la actriz venezolana Juliette Pardau cuando ella recién llegaba de Caracas a Bogotá para hacer un papel en El Comandante, la serie biográfica sobre Hugo Chávez. Todo arrancó después de una asfixiante jornada de grabaciones cuando la invitó a tomar un café y a hablar de todo, de la vida, de sus gustos y la química se hizo realidad. Casi cinco años después siguen juntos, estables, sin pensar aún en tener hijos porque la pandemia no invitaba demasiado al optimismo, pero sí firmes en el proyecto en común que tienen. Julieth se consagró en el país gracias a su papel de Danny Daza en la serie que protagonizó con Sebastián Martínez en RCN, Pa' Quererte.

