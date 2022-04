El "colombiano" que podría dejar sin Mundial a Ecuador ¿oportunidad para la selección?

.Publicidad.

Desde que terminaron las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y que dejaron por fuera a la selección Colombia de la cita orbital, muchos rumores han apuntado a que la selección ecuatoriana podría perder su cupo por una infinidad de razones.

Primero fue un tema del control antidoping, que según información no se ha realizado en el país desde hace algún tiempo. La denuncia fue hecha por la Onade y en ella aseguró que no había podido cumplir con las pruebas que son exigidas por la Asociación Mundial de Antidopaje, porque el Ministerio de Deporte del país no les había dado fondos. Ese rumor duró poco y se enfrió.

Sin embargo, en los últimos días un nuevo lío encierra a la selección ecuatoriana y el protagonista es un futbolista que supuestamente había nacido en General Villamil, Ecuador, pero según una foto de su registro de nacimiento nació en Tumaco, Colombia.

Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano. Propiamente nacido en Tumaco, Nariño. Actualmente milita en el Barcelona pic.twitter.com/ZjIOtQUqPe — Sebastián Bejarano (@sebabejag) April 26, 2022

El jugador se llama Byron Castillo, juega como defensa y fue convocado en varias ocasiones por el técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro. El futbolista alcanzó a jugar ocho partidos de eliminatoria frente a las selecciones de Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Argentina, y en dado caso de que se confirme su nacionalidad colombiana, Ecuador perdería los 14 puntos que obtuvo en esos 8 encuentros.

Este problema rememora lo sucedido con la selección boliviana en las eliminatorias rumbo a Rusia, ya que alineó en dos compromisos a Nelson Cabrera, jugador que había nacido en territorio paraguayo, y por esa razón le quitaron los puntos que había obtenido frente a Perú y Chile.

El día que Chile ayudó a Perú a clasificar a Rusia 2018. 😱 🇨🇱 se quejó de que 🇧🇴 alineó indebidamente a Nelson Cabrera luego de que 'La Verde' empatara con ellos y le ganara a 🇵🇪. FIFA otorgó dos puntos a 🇨🇱 y tres a 🇵🇪 sobre la mesa. 🇨🇱 quedó fuera; 🇵🇪 fue a reclasificación. pic.twitter.com/rbNMnpcsMx — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 4, 2019

En caso de que la Conmebol decida investigar la situación y confirme que Byron realmente nació en Colombia, Ecuador perdería su cupo, y lejos de pensar en que la selección podría tomar su puesto, Chile sería la que clasificaría a Qatar 2022.

