La fórmula que busca poner a las pequeñas y medianas empresas en el centro de la innovación empresarial en Colombia

La innovación empresarial enfrenta un reto concreto en Colombia: que el conocimiento desarrollado en la academia y los centros de investigación termine convertido en soluciones aplicables dentro de las empresas. Ese fue uno de los ejes del encuentro “Innovación económica y empresarial sostenible: construyendo competitividad segura”, realizado en el marco del Foro Forbes PYMES.

La discusión reunió a representantes de pequeñas y medianas empresas, alta dirección, academia y actores del ecosistema de innovación. En ese escenario, Rotorr Motor de Innovación participó como aliado estratégico, con una propuesta enfocada en reducir la distancia entre el conocimiento especializado y las necesidades cotidianas del tejido empresarial.

Llevar la ciencia a las PYMES

El planteamiento parte de una brecha que todavía condiciona la capacidad de transformación de muchas organizaciones: la investigación puede quedarse en documentos académicos mientras las empresas enfrentan problemas de productividad, costos, tecnología y sostenibilidad.

Por eso, uno de los conceptos centrales expuestos durante el encuentro fue “cerrar la brecha: de las PYMES a los escritorios”. La apuesta consiste en trasladar metodologías, conocimiento científico y herramientas tecnológicas hacia los procesos que toman decisiones dentro de las compañías.

Durante el panel especializado, Jaime Alonso Restrepo Carmona, CEO de Rotorr, puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la transferencia de conocimiento aplicado. La discusión también abordó la incorporación de datos, automatización flexible y modelos productivos sostenibles como herramientas para que las empresas respondan a mercados cada vez más cambiantes.

Sostenibilidad como parte del negocio

El encuentro también puso la sostenibilidad en el terreno de la operación empresarial. Economía circular, eficiencia en el uso de recursos, responsabilidad corporativa y acceso a nuevas alternativas de financiación fueron algunos de los asuntos incluidos en la conversación.

La propuesta planteó que estos elementos deben integrarse a la gestión y no permanecer como iniciativas aisladas. Para las PYMES, esto implica revisar procesos, modelos de negocio y cadenas de valor mientras buscan mantener su capacidad de competir.

La articulación entre empresas, academia y organizaciones de innovación fue otro de los puntos destacados. El objetivo es generar conexiones que permitan convertir conocimiento y tecnología en aplicaciones concretas, especialmente para compañías que necesitan herramientas para escalar y adaptarse.

Más de 2.200 interacciones

La difusión de la participación de Rotorr en el Foro Forbes PYMES registró más de 2.200 visualizaciones e interacciones digitales, mientras el encuentro abrió espacios de relacionamiento entre empresarios, directivos, inversionistas y actores del ecosistema tecnológico.

La jornada cerró con una hoja de ruta centrada en transferencia tecnológica, innovación abierta y adaptación empresarial. El desafío planteado quedó sobre la mesa: conseguir que la investigación, la tecnología y las nuevas metodologías pasen de los centros de conocimiento a los procesos donde las empresas toman decisiones y generan resultados.

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