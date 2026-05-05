- La fórmula del empresario chino para hacer del café colombiano una bebida popular en el gigante asiático

Con 13.000 tiendas, Wang Yun’an creó un emporio de bebidas que ahora incluirá el café por un acuerdo entre la Federacion Nacional de Cafeteros con Guming Holdings

En Shanghái, China, la Federación Nacional de Cafeteros asistió por décima quinta vez a la feria global de café Hotelex China 2026 y firmó un acuerdo con Guming Holdings Limited, conocida comercialmente como Goodme (古茗) para ampliar las exportaciones del grano colombiano a uno de los mercados más grandes del mundo.

Goodme es una reconocida cadena de té y bubble tea (té de burbujas) con 13.000 tiendas en China. Su creador, Wang Yun’an es considerado hoy uno de los nuevos millonarios del sector de bebidas en Asia.

Guming, el nuevo socio de la FNC, era hace 16 años un pequeño emprendimiento en la provincia de Zhejiang, enfocado en ofrecer bebidas modernas a precios accesibles en mercados locales. El joven Wang Yun’an identificó una oportunidad en ciudades medianas y pequeñas, donde la oferta de este tipo de productos era limitada en comparación con las grandes ciudades chinas.

Wang Yun’an es el nuevo socio de la FNC para aumentar las ventas de café colombiano en China

Esta fue la clave del éxito que empezó a los 24 años, cuando justo después de salir de la universidad con su título de ingeniero de materiales, abrió su primera tienda de té en su pueblo Daxi, una ciudad pequeña, donde vivía con sus padres, que tenían un modesto negocio.

Un mal comienzo

La empresa empezó muy mal. Había días en que apenas vendía 100 yuanes (menos de USD 20) e Incluso tenía que ofrecer la bebida a conocidos para generar ingresos. El punto de inflexión llegó cuando ideó su estrategia: en lugar de competir en grandes ciudades como Beijing o Shanghái, decidió enfocarse en ciudades pequeñas y medianas.

Esto fue clave porque había menos competencia, la demanda estaba creciendo y los costos eran más bajos. La apuesta era ganadora, pero había que construir el negocio. Wang construyó un sistema cuyo foco fue un modelo de franquicias masivas en el que tenía el control de los insumos y la logística. La red de distribución fue el otro punto clave, con una cadena de frío que le permitió pasar de una tienda a casi 10.000 locales en corto tiempo.

A diferencia de otras marcas que se concentran en ciudades de alto ingreso, Goodme logró posicionarse con éxito en mercados menos saturados, lo que le dio una ventaja competitiva importante y una base de consumidores amplia y fiel. En ese punto su estilo empresarial ya estaba claramente caracterizado por la eficiencia y los bajos costos, poco “glamour” de marca –más práctico que aspiracional–, agresiva estrategia de expansión y capacidad para competir en cualquier clase de mercado. Así logró atraer el interés de inversionistas institucionales de gran relevancia. Entre ellos se destacan fondos vinculados a Tencent y firmas de capital de riesgo como Sequoia China.

Venta directa, ganancias netas

Goodme le apuesta a las ciudades pequeñas, las franquicias y el precio al alcance de todos

El modelo de ingresos de Goodme no se limita únicamente a la venta directa de bebidas. La empresa, que se ha desarrollado en torno a sus franquicias, genera ingresos adicionales mediante la venta de insumos, equipos y servicios logísticos a los franquiciados. Este esquema le permite mantener un control importante sobre la calidad del producto y, al mismo tiempo, capturar valor en diferentes etapas de la cadena de suministro. En este sentido, su estructura guarda similitudes con grandes cadenas internacionales que combinan marca, distribución y operación descentralizada.

En términos de portafolio, Guming ofrece una amplia variedad de bebidas que incluyen té con leche, infusiones de frutas, bebidas frías y, en algunos casos, café. Su propuesta se basa en combinar sabores tradicionales con tendencias contemporáneas, adaptándose a las preferencias de un consumidor joven y dinámico. La relación calidad-precio ha sido un factor clave en su posicionamiento, especialmente en mercados donde el poder adquisitivo es más limitado. El té de burbujas de Goodme se ofrece a USD 3 por bolsa. Y ahora, dentro de las líneas Goodme Type y Goodme Plu estará incorporado Café de Colombia.

El salto a multimillonario de Wang Yun’an llegó el año pasado cuando la empresa salió a la bolsa de Hong Kong y recaudó alrededor de USD 233 millones. Su patrimonio subió a cerca de USD 1.200 millones. Ya era uno de los millonarios de Asia. Hoy, su patrimonio neto en tiempo real es, según Forbes, USD 3.100 millones. Tiene 40 años.

El socio que importa

El café colombiano entrará a ese mercado con C&D Light Industry como importador y operador logístico. La empresa hace parte del conglomerado chino Xiamen C&D Inc., una compañía estatal con sede en Xiamen que opera en logística, comercio internacional y desarrollo inmobiliario. Dentro de este grupo, C&D Light Industry se especializa en la comercialización y distribución de bienes de consumo, actuando como intermediario entre fabricantes y mercados tanto en China como a nivel global.

C& D Industry, estatal con sede en Xiamen harà la importador y serà el operador logìstico del cafè colombiano

El enfoque principal de C&D Light Industry está en productos de “industria ligera”, una categoría que incluye artículos de uso cotidiano como alimentos procesados, bebidas, productos para el hogar, textiles y bienes de consumo masivo. Su modelo de negocio se basa en una sólida red de suministro y en su capacidad para gestionar operaciones comerciales a gran escala, facilitando la exportación e importación de productos en múltiples mercados de Asia, América Latina y otras regiones emergentes.

Una de las fortalezas clave de la empresa es su integración dentro de la estructura de Xiamen C&D Inc., lo que le proporciona respaldo financiero, acceso a infraestructura logística y una amplia red de relaciones comerciales. Gracias a ello, puede operar con altos volúmenes y ofrecer soluciones completas que incluyen abastecimiento, financiamiento, transporte y distribución.

En los últimos años, la compañía ha ampliado su participación en el sector de alimentos y bebidas, incluyendo inversiones estratégicas en marcas de consumo. Este tipo de movimientos responde a una tendencia más amplia de las empresas chinas de trading, que buscan no solo intermediar productos, sino también capturar mayor valor mediante participación directa en marcas y cadenas de suministro.

China representa cerca del 3 % del total de las exportaciones del grano colombiano, equivalente a medio millón de sacos por año. En 2006, cuando el país arribó a ese mercado, el consumo interno era de apenas un millón de sacos de 60 kilos y, en la actualidad, supera los cinco millones de sacos, de acuerdo a datos de la FNC. Cultivadores de café de calidad ya han incursionado con éxito ese mercado y se espera que para las exportaciones colombianas venga un buen impulso de la mano del chino de 40 años que se hizo billonario.

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