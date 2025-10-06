Cómo llegar al pueblito del Valle conocido como 'la tierra del fiambre', está a unos kilómetros de Cali

Guacarí, un rincón del Valle que combina tradición, sabor y paisajes únicos, se gana el corazón de quienes lo visitan

El Valle del Cauca oculta una gran cantidad de tesoros turísticos que reflejan todo aquello que caracteriza a este departamento del país. Humedales, paisajes llenos de verde y una gastronomía única son algunos de los detalles que pueden disfrutar quienes visitan estas hermosas tierras colombianas. Pero hay lugares que concentran todo eso en un solo punto, y Guacarí es una prueba de ello. Se trata de un pequeño, hermoso y acogedor pueblito del Valle que, de hecho, se ha hecho conocido por ser la “tierra del fiambre”.

Curiosamente, no se encuentra lejos de Cali, la capital del departamento, por lo que llegar hasta este municipio no será una tortura. Además de ser un punto ideal para disfrutar de su plato típico, también es un entorno en el que la naturaleza permite desconectarse y salir de la rutina.

La ruta para llegar a la tierra del fiambre, un encantador pueblito del Valle

Como se mencionó, este lugar está realmente cerca de Cali. Son aproximadamente 52 kilómetros hasta Guacarí, tomando una vía bastante agradable, ideal para disfrutar de los paisajes del Valle. Al ser tan pocos los kilómetros que se deben recorrer, será un viaje de una hora aproximadamente, o quizás un poco más. Aunque hay dos rutas posibles para llegar.

Una de ellas es por Rozo – El Cerrito, mientras que la otra opción es la vía Palmaseca – Rozo – Palmira – El Cerrito. Ambas son trayectos cortos y no superan la hora y quince minutos. Sin duda, vale la pena visitar este hermoso lugar, y ahora le contamos por qué.

Los grandes atractivos que enamoran a los visitantes de Guacarí

Uno de los detalles que más llama la atención de quienes visitan este municipio es su plato típico: el fiambre. Se trata de una deliciosa preparación muy conocida en Colombia, compuesta por arroz, carne, huevo, maduro, costilla, chorizo, chicharrón y otros alimentos. Este plato es el verdadero símbolo de Guacarí; tanto así, que allí se celebra el famoso Fiambre Fest, una festividad en honor a esta tradición culinaria.

Pero Guacarí no solo es sabor. También ofrece un ambiente tranquilo, perfecto para recorrer sus calles y disfrutar de lugares emblemáticos como el Parque José Manuel Saavedra Galindo, o el curioso monumento a la moneda de 500 pesos. Además, conserva vestigios del antiguo Ferrocarril del Pacífico, un punto lleno de historia que evoca los años dorados del transporte ferroviario en la región.

Y si lo que busca es naturaleza, el municipio también tiene su encanto verde. Allí se encuentra el Humedal Madre Vieja de Videles, un espacio en el que se puede navegar junto a los habitantes que se dedican a la pesca, o simplemente disfrutar del avistamiento de aves que cruzan la zona.

En definitiva, Guacarí es un destino que combina historia, sabor, cultura y naturaleza. La mejor manera de descubrir todo lo que ofrece este encantador pueblito del Valle es, sin duda, visitándolo.

