Cómo llegar al pueblito del Valle conocido como 'la tierra del fiambre', está a unos kilómetros de Cali

Guacarí, un rincón del Valle que combina tradición, sabor y paisajes únicos, se gana el corazón de quienes lo visitan

Por:
octubre 06, 2025
Cómo llegar al pueblito del Valle conocido como 'la tierra del fiambre', está a unos kilómetros de Cali

El Valle del Cauca oculta una gran cantidad de tesoros turísticos que reflejan todo aquello que caracteriza a este departamento del país. Humedales, paisajes llenos de verde y una gastronomía única son algunos de los detalles que pueden disfrutar quienes visitan estas hermosas tierras colombianas. Pero hay lugares que concentran todo eso en un solo punto, y Guacarí es una prueba de ello. Se trata de un pequeño, hermoso y acogedor pueblito del Valle que, de hecho, se ha hecho conocido por ser la “tierra del fiambre”.

Curiosamente, no se encuentra lejos de Cali, la capital del departamento, por lo que llegar hasta este municipio no será una tortura. Además de ser un punto ideal para disfrutar de su plato típico, también es un entorno en el que la naturaleza permite desconectarse y salir de la rutina.

La ruta para llegar a la tierra del fiambre, un encantador pueblito del Valle

Como se mencionó, este lugar está realmente cerca de Cali. Son aproximadamente 52 kilómetros hasta Guacarí, tomando una vía bastante agradable, ideal para disfrutar de los paisajes del Valle. Al ser tan pocos los kilómetros que se deben recorrer, será un viaje de una hora aproximadamente, o quizás un poco más. Aunque hay dos rutas posibles para llegar.

Una de ellas es por Rozo – El Cerrito, mientras que la otra opción es la vía Palmaseca – Rozo – Palmira – El Cerrito. Ambas son trayectos cortos y no superan la hora y quince minutos. Sin duda, vale la pena visitar este hermoso lugar, y ahora le contamos por qué.

Los grandes atractivos que enamoran a los visitantes de Guacarí

Uno de los detalles que más llama la atención de quienes visitan este municipio es su plato típico: el fiambre. Se trata de una deliciosa preparación muy conocida en Colombia, compuesta por arroz, carne, huevo, maduro, costilla, chorizo, chicharrón y otros alimentos. Este plato es el verdadero símbolo de Guacarí; tanto así, que allí se celebra el famoso Fiambre Fest, una festividad en honor a esta tradición culinaria.

Cómo llegar al pueblo de valle conocido como 'la tierra del fiambre', está a unos kilómetros de Cali

Pero Guacarí no solo es sabor. También ofrece un ambiente tranquilo, perfecto para recorrer sus calles y disfrutar de lugares emblemáticos como el Parque José Manuel Saavedra Galindo, o el curioso monumento a la moneda de 500 pesos. Además, conserva vestigios del antiguo Ferrocarril del Pacífico, un punto lleno de historia que evoca los años dorados del transporte ferroviario en la región.

|Le puede interesar Cuáles son las tres pizzas más ricas de Bogotá según Pizza Máster 2025

Y si lo que busca es naturaleza, el municipio también tiene su encanto verde. Allí se encuentra el Humedal Madre Vieja de Videles, un espacio en el que se puede navegar junto a los habitantes que se dedican a la pesca, o simplemente disfrutar del avistamiento de aves que cruzan la zona.

En definitiva, Guacarí es un destino que combina historia, sabor, cultura y naturaleza. La mejor manera de descubrir todo lo que ofrece este encantador pueblito del Valle es, sin duda, visitándolo.

Vea también:

Este es el barrio colombiano que se convirtió en uno de los más bonitos del mundo, no está en Bogotá
Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , , ,
0
La millonaria apuesta del Valle en estrategia y Fuerza Pública para defender a sus vallecaucanos

La millonaria apuesta del Valle en estrategia y Fuerza Pública para defender a sus vallecaucanos

El equipo que acompañará a los jóvenes votantes en la jornada de este 19 de octubre

El equipo que acompañará a los jóvenes votantes en la jornada de este 19 de octubre

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus