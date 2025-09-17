La feria bogotana que reúne los mejores emprendedores en accesorios, belleza y propuestas para el hogar

La ya tradicional Feria Eva, regresa este este fin de semana con más propuestas de buenas ideas convertidas en negocios de moda, gastronomía y diseño

La Feria EVA regresa a Bogotá este mes con dos fines de semana seguidos: del 11 al 14 y del 18 al 21 de septiembre. Desde hace algunos años se ha consolidado como una de las citas más concurridas de la capital, una especie de pequeña ciudad en la que se mezclan la creatividad, la gastronomía y las expresiones culturales. Su propuesta ha atraído tanto a visitantes fieles que no se pierden ninguna edición como a quienes llegan por primera vez buscando un plan distinto en medio de la rutina bogotana.

| Le puede interesar: Así funciona un acueducto con paneles solares, la apuesta en Bolívar para un pueblo de 332 familias

Lo que diferencia a EVA de otros espacios es la forma en que reúne a iniciativas muy diversas en un mismo lugar. En un mismo recorrido es posible encontrarse con ropa y accesorios de diseñadores independientes, objetos para el hogar, productos hechos a mano y una oferta gastronómica que va desde lo experimental hasta lo tradicional. Esa variedad convierte la feria en un escenario donde conviven tanto quienes van con la intención de comprar algo único como quienes simplemente buscan caminar, probar sabores diferentes o dejarse sorprender por lo que aparezca en el camino.

Con cada edición, EVA ha terminado por ser más que un mercado. Sus pasillos suelen estar acompañados de música en vivo, actividades culturales y espacios que invitan a quedarse un rato más, convirtiéndose en un punto de encuentro donde el consumo es solo una parte de la experiencia. Para muchos, representa una forma de acercarse a proyectos locales que no circulan en las grandes vitrinas comerciales y que encuentran allí un público abierto a lo nuevo y lo independiente.

Este septiembre, con dos fines de semana completos de actividades, la cita vuelve a proponer un recorrido distinto para quienes buscan planes que combinen cultura, emprendimiento y vida urbana.

| Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.