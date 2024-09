La farsa del ternado para la Procuraduría

Por: Stella Ramirez G. |

septiembre 06, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Se buscó un candidato y lo hallaron... el Consejo de Estado "grupo político" férreo oponente al gobierno del presidente Gustavo Petro, realizó una convocatoria para escoger un candidato y presentarlo ante el Congreso, para escoger el reemplazo de Margarita Cabello Procuradora General.

En la convocatoria se presentaron más de 60 aspirantes. Hubo en la lista, nombres de conocidos políticos y, de profesionales del derecho, supongo con un alto grado de probidad.

No obstante, resulta paradójico que tantos profesionales se hayan creído el cuento de que sus excelentes cartas de presentación fueran tenidas en cuenta, no puedo dejar de "presumir" que la mayoría no fueron estudiadas.

El perfil que el "grupo político" denominado -Consejo de Estado- buscaba era otro, muy diferente tal vez, al presentado por muchos de los aspirantes.

Por el nombre escogido, se puede sacar la conclusión que el candidato que, el "grupo político" buscaba, tendría que cumplir con el siguiente perfil:

.-Pertenecer a Cambio Radical, partido de Germán Vargas Lleras.

-Haber sido íntimo amigo de: El Ñeñe Hernández, y seguirlo siendo de Fico Gutiérrez, del clan Char, de Elsa Noguera entre otros además, que fuera muy cercano a Sarmiento Angulo.

-Qué tenga al menos una demanda en la fiscalía por injuria y calumnia.

-Que lleve un proceso contra el Estado Colombiano, para defender los intereses de quienes durante años, se beneficiaron de los bienes del Estado.

Y lo más importante: -Que sus columnas de opinión y otros medios, hayan servido de escenario para agredir, injuriar y calumniar al Presidente Petro, con toda clase calificativos irrespetuosos y calumniosos, como: "hipócrita" "Gustavo Petro es la primera línea" (estas son sólo algunas)

¿Primó en el Consejo de Estado "aparentes" intereses políticos?

"Presumo" que si, puesto que el seleccionador es un -grupo político-

La percepción de que el proceso fue más un trámite que una verdadera evaluación de los aspirantes, lo es, el nombre del candidato elegido.

Queda nuevamente expuesta la desconfianza en las instituciones y los procesos que deberían ser imparciales y basados en el mérito.

La implicación de conexiones políticas y personales, en el proceso de selección, es una crítica común en contextos donde se percibe que la meritocracia, ha sido sacrificada por intereses particulares y políticos.

Si seguimos profundizando en este tema, podríamos considerar el impacto que tiene en la percepción pública de la justicia y, la confianza en las instituciones, así como las posibles repercusiones para la legitimidad del próximo Procurador General, de ser escogido el ternado por el "grupo político" en mención.

Así las cosas, ¿es el ternado el escogido para ser la "caja de resonancia" de la ultraderecha?

Ojalá se acabe con esa "presunta" -cueva de Ali Baba- llamada Procuraduría.

P.D Las convocatorias son, en la mayoría de los casos, técnicas de distracción para engañar incautos, toda vez que cuando las convocan ya tienen el elegido.