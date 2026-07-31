- La familia dominicana Vinci quieren ahora quedarse con 4 hidroeléctricas

Son socios en La Fazenda, la gran productora de cerdos y son dueños de Termoyopal ahora invertirán en el sector energético

La familia dominicana Vicini sigue ampliando su presencia en la energía en Colombia, Va a pasar de tener un portafolio eminentemente térmico a gas en Casanare a una combinación de pequeñas hidroeléctricas y energía solar distribuida en varias regiones el país.

El negocio lo hace Isagén,presidida por Camilo Marulandaa y una de las generadoras colombianas más grandes con Termoyopal que pertenece al Grupo Altia. La transformación de Termoyopal a Altia Energy arranca desde la venta del Grupo Colpatria de los hermanos Pacheco Cortés en 2021 a Haina Investment Co. (HIC), holding dominicano históricamente ligado a la familia Vicini, que lo convirtió en la base de una plataforma regional de energía con operaciones en Colombia.

Con el relanzamiento y transformación de Termoyopal hacia Altia en septiembre de 2025, la empresa quedó oficialmente catalogada como un activo estratégico del fondo de energía de Inicia, la firma de la familia liderada por Felipe Vicini.

Lo que Isagén quiere vender

Lo que Isagén le venderá a Termoyopal tan pronto le de su visto bueno la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tras revisa cualquier problema de competencias, es la central hidroeléctrica Amoyá, ubicada en Chaparral, Tolima; la central Barroso, localizada en Salgar, Antioquia; la central Caruquia, en Santa Rosa de Osos; y Guanaquitas, ubicada entre Santa Rosa de Osos y Gómez Plata, también en Antioquia. A ellas se suma Bosques Solares de Bolívar, que está en Sabanalarga, Atlántico.

El parque solar de Sabanalarga puede bastcer a 400.000 personas

Este complejo de energía solar está situado en el municipio de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, y tiene una Capacidad total de 100 MW de potencia instalada divididos en cinco parques de 19.9 MW cada uno. Cuenta con cerca de 190,000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia instalados en unas 300 hectáreas. y produce energía limpia para abastecer a unas 400.000 personas equivalente a una ciudad mediana.

De acuerdo con la información entregada a la SIC, Termoyopal ya opera cinco unidades de generación en Casanare con una capacidad de entrega de energía a la red de 186 megavatios.

La solicitud ante la (SIC) la hace Termoyopal (como Termoyopal Generación) porque es la entidad operativa y el vehículo corporativo del grupo Altia Energy que posee los permisos, el objeto social en el sector eléctrico y la titularidad directa de los contratos de generación y gas. Aunque Altia es la plataforma matriz o holding que impulsa la expansión, las operaciones legales y adquisiciones de activos de infraestructura energética se ejecutan a través de sus empresas operativas constituidas.

La apuesta de los Vicini

Los hermanos Felipe Augusto, Juan Bautista y Amelia Vicini conforman la dinastía empresarial más rica de la República Dominicana. Su relación con la compañía y sus inversiones en Colombia incluyen su condición de socios mayoritarios y aportantes de capital en La Fazenda, el megaproyecto porcícola y de producción de carne de cerdo más grande del departamento del Meta y de los Llanos Orientales.

Los Vicini son los accionistas mayoitariod del megaproyecto porcícila La Fazenda

Mediante Altia Energy controlan la Central Termoeléctrica El Morro y Termoyopal Gaspresidente isagen, siendo actores clave para evitar apagones y garantizar el suministro eléctrico en el oriente colombiano

La operación que está en camino con Isagén va a cambiar no solo su matriz de generación sino su expansión a todo el país. Tendrándiez días hábiles para suministrar información que pueda aportar elementos útiles para el análisis de la operación, y tan pronto evalúe la documentación presentada por las empresas, tomará una decisión sobre el futuro de la transacción entre Isagén y Termoyopal.

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